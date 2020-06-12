貢寮區長鍾耀磊就任 振興觀光當務之急

新北市本週進行新舊任區長交接，貢寮區的新任區長鍾耀磊年僅42歲，來自環保體系，並在區務會議與里長聯繫會報和貢寮鄉親相見歡，期望因著旅遊解禁，端午連假及暑假期間加強推銷貢寮區的好山好水與農特產，振興地方觀光事業。

新北市貢寮區因為有山有海的壯闊景色，和少有人為開發的豐富生態，成為觀光發展的基礎，而這次新上任的貢寮區長鍾耀磊便是來自環保體系，對於來到貢寮服務，相當期盼能發揮所長。

貢寮區里長聯誼會長吳憲彰表示，民國68年次的鍾區長，年輕有衝勁，先前服務過樹林、三峽、三重、平溪等地區，對於東北角不算陌生，到任後第一次在區務會議與里長聯繫會報中與貢寮鄉親相見歡，大家也都對鍾區長的年輕有為懷有很大期待。

貢寮區長鍾耀磊表示，接下來端午連假與暑假接踵而至，因應國內旅遊解禁政策，貢寮區公所也會努力做好觀光相關配套措施，提升旅遊品質，並兼顧地方居民的需求，讓貢寮區在疫情之後的觀光經濟得到振興，地方更繁榮。