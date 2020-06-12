改善交通問題 汐止警分局道路調整規劃

汐止大同路為往來台北市南港、汐止之重要幹道，為進一步改善上、下班尖峰時段交通阻塞的問題，汐止警分局將有多項交通改善措施執行，如大同路調撥道調整，以及假日期間北山大橋往北市方向開放機車行駛快車道等等，汐止警分局籲民眾配合，讓汐止交通更順暢。

汐止警分局表示，檢討調整大同路一段往台北方向上午7-9時調撥車道沿線各路口車輛行向，調撥起點大同路一段286巷口至新台五路口：由第一個調撥起點大同路一段286巷口至新台五路口間?152公尺，僅准車輛左轉新台五路，現場設有明顯告示牌面，請欲直行台北車輛應由大同路與新台五路口再行駛入調撥車道。不可由286巷口匯入，以避免在新台五路口直行車與左轉車交織造成事故。

另外，大同路一段南陽街口：調撥車道僅准直行，不可向右匯入主線車道，沿途設有多處紅底白字的禁制牌面，提醒駕駛人調撥車道不可變換車道。

至於大同路民權街口：該路口調撥車道車輛可向右匯入主線車道，原有調撥車道僅准直行至台北市研究院路左轉，造成欲右轉或直行車輛無意願行駛調撥車道，使用率偏低，為提高調撥車道於上班時段分流效果，於民權街口准予向右匯入主線車道，路口設置指示牌面，請用路人多加利用；

大同路、民權街口往台北方向內側車道已變更為左轉專用道；另提醒調撥車道直行之車輛要注意號誌指示，注意三色號誌綠燈亮才能直行。另部分民眾會誤認車道燈（方型向下箭頭綠燈）就直行，容易與主線車道左轉車輛發生事故，在此提醒駕駛人應特別注意號誌。

汐止警分局指出，北山大橋試辦開放假日期間機車准予行駛快車道：自6月13日起，假日期間北山大橋往北市方向開放機車行駛快車道，亦可選擇行駛原有的機車專用道，行駛快車道時機車要注意不可右轉進入環東大道（黃牌以上大型重機不限），且要注意與右轉環東大道之汽車保持安全距離與間隔，汽車駕駛人也要習慣機車的駛入，注意相互禮讓，安全第一；機車行駛至民權街口准予直接左轉民權街，請提前至內側車道，依號誌指示左轉。

汐止分局提醒，騎乘或駕駛車輛需全神貫注，聚精匯神，不要急不要鑽不要搶，快樂出門、安全回家!