無障礙設施齊全 瑞芳龍安里共餐氣氛嗨

新北市政府宣佈共餐解禁後，瑞芳龍安里昨(11)日舉辦共餐就是相當熱鬧，尤其這段休息的時間完善了活動中心的無障礙廁所與坡道，新北市議員林裔綺與新上任的瑞芳區長施玉祥，與附近里長們一同支持龍安里的共餐活動，場面相當熱絡。

龍安里長柯瑞和表示，龍安里固定每週四進行共餐，雖然活動中心不大，但每到共餐活動總是人滿且熱鬧，為此在疫情休息期間，由公所協助改裝了活動中心的無障礙廁所，還有入口前的坡道供志工搬貨、長者行走更方便，雖然龍安里共餐開辦不到一年，不斷在完善的設備，讓這裡好有人氣。

這次新北市議員林裔綺與附近龍山、龍川、龍鎮等里長們都前來支持共餐，而這週到任的瑞芳區長施玉祥也前來向大家問候，看到志工們貼心又友善地準備葷素兩種菜色，非常地驚豔。

新北市議員林裔綺表示，今天與施玉祥區長前來，看到共餐的里民個個充滿活力與笑容，很高興每次來活動中心，設備如：冷氣、洗碗機、電視、卡啦ok等都逐步完善，讓原本閒置的空間變得人性化，里民也都更想前來參與里內活動。

瑞芳區長施玉祥表示，龍安里的共餐不僅豐富美味，還有不少愛心民眾捐獻的食材，讓大家吃得好有人情味，許多阿公阿嬤都一定要帶著孫子出門來參加，快樂的時光也養成每週的習慣，讓里民更有交流，生活更陽光。