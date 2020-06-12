跟著「小南方」作畫 輕描彩繪滬尾風情

「南方二重唱」其中小南方-林小南，她化身藝術家，更出版《輕描淡水》書籍，以速寫呈現淡水的文史風采，在show233畫室與旅學堂合作下，在漁人碼頭二館當中，林小南帶著參與的民眾，一起畫出淡水的風景。

五六年級生還記得「南方二重唱」，其中小南方、林小南，現在她化身藝術家，更出版《輕描淡水》書籍，以速寫呈現淡水的文史風采。而日前在show233畫室與旅學堂合作下，邀請到林小南，來到位於漁人碼頭二館當中，帶著參與的民眾，一起畫出淡水的風景。

南方二重唱林小南表示，這本新書裡頭，紀錄著以她住在淡水的在地居民，透過淡水文化街車，慢慢的品味淡水的各個角落，也希望透過這次的活動，帶著喜歡淡水的遊客一起用畫筆作畫。

這是小南第一本用水彩速寫完成的遊記，透過畫家的眼光、居民的身分、率性幽默的文字，分享她居住淡水14年來，累積的景點，展現在地旅人的視角。

畫室說，希望藉由小南老師的新書，帶到淡水80個景點，讓民眾用畫筆畫出自己心中的淡水。

旅學堂表示，透過這次的合作，結合小南老師的新書，來一起作畫，讓旅學堂帶著民眾深入淡水，另外在老街各合作店家，都可看到林小南的畫作，希望讓來到淡水的遊客，可以更深入，放慢腳步體驗淡水。