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疫情趨緩 北市下周將媒合1049個工作機會
新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台北市就業服處下周一，舉辦就業專案媒合活動，預計提供1049個工作機會。且將到日前大量解雇員工的文華東方酒店舉辦，平均薪資約3萬2880元。
台北市勞動局指出，109年1月至5月底，住宿餐飲業有16家、620人被大量解僱，無薪假則有100家、人數為3148人。若以台北市整體而言，資遣通報數為1萬4491家、23778人，並有1萬3134人申請失業給付。
北市勞動局長陳信瑜指出，台北文華東方酒店曾大量解僱勞工案，但下周一的專案媒合服務，會直接前進文華東方酒店，邀請30家廠商包括知名旅館、連鎖藥局、餐廳，提供1049個工作機會，包括廚務等服務業，以及會計、採購、工程師等。
陳信瑜說，這30家廠商業者，疫情期間沒有發生勞資爭議，即便曾申請無薪假，也提前結束，而這次媒合的工作機會平均薪資約32880元，也有4萬以上的工作機會。
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