紓緩停車需求 新北市府推動永平國小地下停車場興建計畫

新北市永和區地狹人稠，停車經常一位難求，加上為捷運萬大中和樹林線LG05永和站完工可能出現大量轉乘停車需求，新北市府決定推動永平國小地下停車場興建計畫，紓緩停車需求。今年暑假將比照捷運規格施工，開挖前進行地下廢棄物採樣與細密分析。

交通局長鍾鳴時表示，永和區汽車數有4萬輛以上，機車多達10萬3千多輛，停車成為民生重要課題。永平國小緊鄰捷運站體，又位在都會中心，已預留未來捷運連通工程介面，推動地下停車場工程將同時處理操場下方掩埋多年的垃圾，同步改造校園環境，希望提升周邊環境生活品質，滿足未來捷運轉乘停車需求。