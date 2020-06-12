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新北推淡水南瓜美味地圖 美食、輕旅行一把抓

聯合報 / 記者江婉儀魏翊庭／新北即時報導
新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，圖為店家「朝日夫妻」推出的焦糖南瓜冰。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，圖為店家「朝日夫妻」推出的焦糖南瓜冰。圖／新北市農業局提供

為推廣淡水在地農產品，新北市政府輔導淡水區農會，結合在地店家推出南瓜美味地圖，民眾除了可吃到10間在地餐廳開發的各式南瓜特色料理，也可在假日安排一場淡水輕旅行放鬆身心。

農業局表示，淡水是新北重要南瓜產區，年產量達109萬公斤，當地因大屯山系土壤富含礦物質，水源乾淨無污染，所產栗子南瓜口感鬆軟香甜，深受大眾喜愛，種植面積逐年提升，年產量更達27萬公斤，已成為淡水代表性農特產品。

市府與淡水農會除輔導農民種植南瓜，也協助拓展南瓜銷售通路，研發各式南瓜加工商品，發展南瓜全年經濟，今年推出新品「南瓜燕麥濃湯」，更是健康、美味的好選擇。

為振興地方經濟，與淡水在地餐飲業者合作，包含中山五十六、之間茶食器、小川鍋物、屋穀雜糧、朝日夫婦、真食手作、P Café、4F小飯館、淡水福容飯店及旅學堂等10間店家，提供多項南瓜創意料理，其中福容大飯店為南瓜季與全國大南瓜比賽研發新菜單，包含南瓜海鮮豆腐煲、咖哩南瓜鮮蝦煲及南瓜素蒸果等各式菜餚，也為無法在餐廳享用美食的民眾提供料理外帶8折優惠。

另外，在地旅遊業者也推出輕旅行遊程，包含「腳踏實地-芊蓁林黃家古厝」、「巡瓜旅人-淡水廟宇與市場」，除了可參觀黃家古宅、手繪造型鬆餅畫、製作南瓜熱縮片吊飾等，還可在當地採購到最新鮮的農產品，民眾可在假日安排遊程，詳情可洽「旅學堂 Tamsui Traveler」臉書粉專。

農業局長李玟表示，民眾可跟著美味地圖享受當季美食，另外因應疫情，市府與淡水農會推出「美味農業得來速」立牌，媒合在地商家與食品業者，民眾只要掃瞄立牌上的QR-Code，就能直接向農會超市購買南瓜與南瓜加工商品、快閃取貨。

新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，店家P咖啡推出碳黑巧克力南瓜派。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，店家P咖啡推出碳黑巧克力南瓜派。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，店家「之間茶食館」推出南瓜田披薩。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，店家「之間茶食館」推出南瓜田披薩。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，店家「真食手作」推出金沙南瓜威靈頓牛排。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與淡水在地商家推出南瓜美味地圖，每家都有特色料理，店家「真食手作」推出金沙南瓜威靈頓牛排。圖／新北市農業局提供

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