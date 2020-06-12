質詢柯文哲送書「別急著吃棉花糖」 王世堅：別送回來

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，頭號「柯黑」議員王世堅這次送一本書給柯文哲，書名是「先別急著吃棉花糖」，諷柯就是急著吃棉花糖，代謝政治能量，葬送掉自己的政治前途和台北市的市政。

柯文哲則說，不要送了又馬上拿回去。王世堅不甘示弱，馬上回擊「有一次我送你龍袍，你就留著」，柯文哲說沒有，還要負責府會連絡的參議陳慶安出來解釋一下。王世堅說，那是要你穿著睡覺。

王世堅說，柯文哲無心市政，這市民有關，以前就不專心市政，現在當黨主席，更無心市政，「正職黨主席、兼差的市長」，市政怎麼好。

王世堅說，柯文哲上任第一年要求研考會列管沒有拿第一名的單位，但柯才是最應該被列管的，這五年市政滿意度調查是，柯是末段班，前年倒數第三、今年倒數第一，「最該被列管的是你」，就是因為急著吃「棉花糖」，得了政治敗血症，全身都是問題，且找不到解方。

王世堅送書時還提醒，「送你後不要再拿回來了」，柯文哲則說，這是道具，不是真送。