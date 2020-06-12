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中華道家人文協會8年捐粽逾10萬顆 愛心高過玉山
中華道家人文協會連8年捐贈端午節愛心粽，今年數量捐2萬3千顆再創紀錄，總計已超過10萬顆，疊起來的高度高過玉山，今天中午在市府舉行捐贈儀式後，馬上由志工分送到10個社福中心，再轉送到116個單位的弱勢家庭享用，預計超過2500戶受惠。
捐贈活動邀請2戶家庭代表受贈，文山社福中心服務的吳阿嬤今年72歲，本來和曾孫相依為命，近年由社會局協助南下就學，她成為獨居老人，由社工定期關懷；另一戶是北海岸中心服務的李姓婦人，她帶著2歲半的兒子小賢生活，2份兼職維生扛起照顧孩子的經濟重擔。
捐贈儀式進行時，小賢受到一旁人偶吸引，離開位置跑去和人偶玩，大家都會心一笑。
協會理事長張旖表示，希望分享可以讓愛越多、社會越溫馨。一串粽子對一般家庭可能沒什麼，但對經濟弱勢家庭可能是幸福的美味。協會持續8年捐粽送愛心，迄今超過10萬顆，堆起來的高度超過玉山。
社會局長張錦麗表示，道家人文協會不僅年年捐粽，一年比一年多，今年3月間也曾捐贈嬰幼兒奶粉1200罐，5月母親節前也捐了1280盒蛋糕，愛心持續不斷，讓弱勢家庭逢佳節感到社會的溫暖。
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