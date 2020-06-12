樹林生命紀念館405個骨骸位 6/13開放申請

現代人對處理後事越來越多元開放，不過仍有長者死前交代骨骸不能燒，新北市樹林生命紀念館為滿足民眾多樣性需要，增設405個骨骸位，原本5月1日開始申請，但因為疫情延後至明天起開放。由於新莊及中和近期有遷葬工作，因此應有跨區需求。

樹林區公所民政課表示，骨骸櫃位大小約骨灰櫃位2倍，依排層高低價格介於6萬元至6萬5千元之間，提供給有需要幫祖先土葬起掘的民眾另一種存放選擇，即日起可以先到館內參觀洽詢。

樹林區公所表示，樹林生命紀念館是新北市唯一新建、也是首座綠建築的公立納骨塔，凡設籍新北市符合低收入戶或其他社會福利身分、原住民等，都可免收或減免使用費。

樹林區長王坤南表示，骨骸櫃位採子母門設計，第一層外側為金箔烤漆，打開後為透明的壓克力隔板，可以看見先人的骨骸罐又能隔絕灰塵，若民眾祭祀需打開第二層壓克力隔板，可向服務櫃台登記申請鑰匙。

王坤南說，過去傳統殯葬習俗多採土葬，後代子孫因為配合政府政策公墓公園化或是便利祭祀，會辦理撿骨儀式至就近納骨塔安放，祈求祖先庇蔭招福避兇，不過仍有長者臨死前交代「不能燒」，子孫只能照辦，民眾辦理撿骨儀式後骨骸罐的安置地點成為困擾，現在樹林生命紀念館增設骨骸位。

相關資訊可至新北市樹林區公所網站或電話洽詢(02)8684-4928、(02)8684-4957。