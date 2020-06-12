影／五股運動中心今啟用 還設動物藝術裝置可拍照打卡

新北市五股運動中心今天啟用，基地面積約983坪，建物外觀以彈塗魚意象設計，周圍公共藝術設置與知名繪本插畫家包大山合作，把平面的可愛動物立體化，今天開始試營運，即日起至6月25日民眾都可來免費運動、體驗健身設備。

新北市體育處表示，五股運動中心結合原洲子洋公園，場館建物設計以彈塗魚為意象，規劃室內25公尺游泳池、烤箱、SPA池、兒童池，還有體適能中心、韻律教室及多功能教室等多樣設施，為地方增添專業運動空間。

另外，新北市運動中心首度與藝術家合作，知名插畫家「包大山」及「五七」，以五股運動中心為題材，創作出「城市森林 動起來」雙開繪本，動物與人類因運動相遇創造溫馨故事，更將平面創作立體化，帶民眾走入繽紛的動物森林運動會，不僅提供市民運動休閒空間，更讓場館成為新北新地標、新的網美打卡運動場域。

新北市長侯友宜今出席啟用典禮，他說新北市第15座五股國民運動中心啟用，是地方期盼的大事，除了整頓五股垃圾山，也要提供民眾休閒放鬆的地方，洲子洋公園位在五股區中心，在這蓋運動中心盼帶動當地發展，當地民代也有跟他建議，希望在此建設地下停車場，相關部分將交由專業評估。

侯友宜隨後到運動中心參觀，並在健身教練指導下使用彈力棒，侯友宜表示「第一次看到」，做完甩棒子、蹲馬步等一連串動做後，侯友宜滿頭大汗說「做這個會痠」、「（自己）動作都不靈光」。