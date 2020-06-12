免費幫學校醫樹木6年 「救樹不貴，志工投入不花錢」

新北市樹林山佳國小今天是百年校慶，請到台灣老樹救援協會常務理事、中興大學園藝系綠化技術研究室副教授、有日本樹醫生證照的劉東啟，與學生為百年茄苳老樹進行根區活化。劉東啟指出，全台路樹、校內的樹常有鋪面及生長空間太小問題，「救樹不貴，若有志工就不需要花大錢」。

劉東啟說，台灣不論是路樹、校園內的樹，常常鋪面只考慮人行，沒考慮樹的生長。鋪面夯實無法透水透氣，容易造成爛根，或根只能往上長變成浮根，下方根系發育不良，另樹穴太小或花台限縮成長空間，也會有上述狀況，缺乏支持根系恐造成倒伏。此外，樹根健康也和抗病能力有關。

要矯正不正確種樹現況，劉東啟說，可將夯實鋪面或地磚拿開，在樹的周圍挖10個深約1公尺孔洞，再重舖上去，就可以讓樹根重新呼吸，若是花台可以打掉一半，讓一半能夠透氣。

劉東啟說，台灣老樹救援協會跑全台救樹已經6年了，免費為全台國中小救樹。他指出，台灣老樹救援協會一年約花200萬，救100多棵樹，「都是來自民間捐款，做政府該做的事」。他說，若處理鋪面問題，主要就是人力及交通往返的費用，救樹不貴，若有志工就不需要花大錢。