特殊慶祝 新北山佳國小百年校慶爲老茄苳樹活化根系

新北市山佳國小今天是100周年校慶，新北市長侯友宜也到場，學校不僅切生日蛋糕慶祝，更找來台灣老樹救援協會常務理事、有日本樹醫生證照的劉東啟，與學生為百年茄苳老樹進行根區活化，侯友宜說，「十年種樹、百年樹人」，代表百年山佳將與百年老樹一樣，在大家的攜手努力支持下，持續蓬勃發展與茁壯。

侯友宜表示，山佳國小創立於1920年，培育許多傑出校友，服務各行各業，例如前台北縣長戴德發、審計部前審計官林盛茂、政治大學教育系教授詹志禹等。

侯友宜說，市府陸續完成改善山佳國小人行步道通學巷，新啟用特色圖書館、幼兒園增班等，學校的需求一直是市長最重視的。校方也找來樹醫師救樹，相當有意義。

山佳國小校長許仁利表示，百年校慶除了是各年級生表演的舞台，也邀請太陽馬戲團鈴行者等節目，也有多位老校友返校回味。此外，學校也安排「百年茄苳護樹活動」、「走讀山仔腳新書發表」及「預約十年後的山佳」等紀念活動。

「走讀山仔腳」是由在地文史老師陳健一協助調查及編撰，紀錄了山仔腳地區300年的發展史，內容構思及敘述都可讓教師轉化成為課程，並透過走讀教學讓學生能駐足認識家鄉。