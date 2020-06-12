30歲前青年失業率高 新北市辦公民會議徵良策

新北市勞工局7月18日起在新店、汐止、三重連辦3場青年就業公民審議會議，邀請18歲至29歲的青年提供建議，年底前再召開代表會議，作為今後政策訂定的參考。就業服務處也規畫年底前補辦至少100場徵才活動，其中疫情後首場徵才活動將於本月18日在市府登場。

勞工局推動青年就業公民審議計畫，是因為主計總處統計今年4月15到24歲的青年失業率為11.15%，比全國4.03%的失業率高出近3倍，顯示青年就業出現問題，初次求職青年遭遇求職困難、從事非典型勞動工作等情況是青年失業主因，畢業季即將來臨，屆時情況可能更嚴峻。1

就業服務處規畫本月18日在市府6樓辦解封後首場大型徵才活動，預計至少36家廠商提供1500個以上職缺，接下來6至7月規畫12場中小型實體徵才，下半年度各式徵才場次預計達100場。近期本月19日三重正義活動中心、23日土城區公所行政大樓禮堂、24日新店區中央市民活動中心都有現場徵才活動。

局長陳瑞嘉表示，勞工局和就服處會持續為應屆畢業、初次尋職及斜槓等不同型態的青年尋求就業機會，提供職涯諮商、職業訓練、尋職津貼、職場參訪、徵才活動等服務，但希望可接地氣，所以要廣納青年創意，讓政策更貼近實際需求。

這次將蒐集青年求職與就職經驗，提供意見交流平台，計畫委託台北大學社會學系執行，7月18日在新店區大豐社福館、8月15日在汐止區厚德山光市民活動中心、8月22日在三重區過圳市民活動中心各辦1場區域會議，18到29歲，且在新北設籍、居住的就學、就業者都可報名。各場報名人數上限新店場100人外，汐止、三重場均為80人，額滿為止。