民調低因人在福中不知福？柯文哲：市民主觀滿意度不好

台北市長柯文哲昨天在議會總質詢時，針對滿意度低，答詢指出說人在福中不知福；今天上午他參加福國社宅動土典禮時，媒體追問為什麼這樣講？柯文哲說，市民主觀滿意度不好，會繼續努力，媒體追問，為何主觀不好？柯文哲說，好問題，他還在研究。

柯文哲說，其實人家說這又失言了，但事實上台北市只看客觀指標，都是第一，包括居住正義，維持一萬戶在開工狀態，這全台灣其他縣市也沒那麼認真在做，重大市場也都在改建當中，六都中台北市PM2.5最低，當然市民主觀滿意度不好，「我們繼續努力」。柯仍強調，事實上台北市客觀指標都還是領先，包括招商成績也是每年都第一。

媒體問柯，覺得蔡總統有讓人民身在福中很知福？柯說，其實台灣在全世界經濟體排名還是22名，以為很小，其實是中型國家，在全世界100多個國家排名第22，是很大的經濟體。不過，就好像蔡總統民調會高會低，人生本來就起起落落，不用太在意，每天認真過日子就好。

媒體也問柯，市長何時比蔡總統民調好？柯說，她以前不是也低過，掉了以後再上來。至於有沒有感受到蔡總統的福份？柯文哲說，其實現在台灣不用戴口罩，這已經是一大進步，現在全世界國家裡面不用戴口罩的不多了。