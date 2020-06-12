振興地方觀光福隆沙雕推4大優惠 入場抽萬元住宿券

今年福隆沙雕藝術季巨人的夢遊世界，展期到9月30日，在福隆沙灘展示32座國際水準沙雕作品，有長達55公尺巨人沙雕，還有結合地景藝術創作的沙雕金字塔。主辦單位準備4大優惠要來振興地方觀光，包含在地商圈促銷優惠、消費滿額即送沙雕門票、搭乘公共運輸享好康以及臉書拍照留言抽萬元住宿券。

交通部觀光局東北角管理處、福容大飯店辦理「2020福隆沙雕藝術季巨人的夢遊世界」，5月30日開幕，有巨人的夢想世界沙雕，並有防疫指揮官陳時中，還有結合地景藝術創作的沙雕金字塔，每當落日時分就有不少遊客聚集拍照，欣賞夕陽美景。

4大優惠振興活動，第一重，整合在地20間商家推出沙雕季期間促銷優惠；第二重，活動期間平日周一到周五，只要來到福隆有26間在地商家消費滿200元，就能獲得福隆沙雕季參觀門票乙張（限當日使用）。

第三重，活動期間只要搭乘大眾運輸工具，並上傳到「東北角之友」活動頁面，就能享有沙雕季門票9折優惠；第四重，6月至8月只要來到福隆沙雕季與沙雕作品合照，上傳「東北角之友」活動頁面，每個月將抽出3名幸運得主，可獲得價值超過萬元的福容大飯店福隆住宿1晚，活動期間最多抽出9名幸運兒，總價值超過10萬元。

今年沙雕季因疫情關係，國際沙雕師無法來台創作，改由13位台灣沙雕師協力完成，其中在展區盡頭的黃金金字塔沙雕高達8米，在塔頂尖端暗藏彩蛋，日落時分東北角的夕陽就會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘之上。