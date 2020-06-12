快訊

通姦除罪化後…全球最大偷情網站台灣會員數劇增

李文亮妻子今生下男嬰：老公送給我最後的禮物

北市推觀光 50元銅板價暢玩景點與場館

中央社 / 台北12日電

隨著國內新冠肺炎 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 疫情舒緩，台北市今天宣布推出50元銅板價暢玩各大場館及觀光景點，包含士林官邸、草山行館、市立美術館及當代藝術館等，還有17條安心旅遊路線。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國內疫情緩解，台北市副市長黃珊珊表示，為吸引民眾探訪台北，觀光傳播局公布「安心旅遊專案」，包含能以新台幣50元銅板價玩遍各大場館及觀光景點、17條安心旅遊路線、入住安心旅宿或參觀101觀景台就限量贈送雙層觀光巴士兌換券等。

觀傳局長劉奕霆表示，7月15日至8月31日，只要上北北基好玩卡官網或KLOOK官網購票就享有「銅板優惠價」，包含能以半價20元參觀台北市立天文科學教育館、貓空纜車單程票從120元降至50元等。

此外還有「一票玩到底」，7大場館聯票原價330元，暑假期間只要50元就能暢遊，包含台北市立美術館、台北二二八紀念館、士林官邸正館、台北當代藝術館、草山行館、李國鼎故居、孫運璿科技人文紀念館等7大景點。

觀傳局也推出17條安心旅遊路線，包含10條台北經典遊程、4條芬多精休閒步道、3條河濱單車輕旅行路線，也結合40處商圈、夜市等。

劉奕霆指出，配合交通票券、旅宿與景點優惠等，來台北玩一趟至少可省4000元；黃珊珊則表示，這幾天解封後商圈人潮明顯回流，之後也會有相關振興方案；旅宿業因國際觀光客大減，損失慘重，北市府也會再加碼補助。

北市 紀念館 疫情

延伸閱讀

三倍券北市擬加碼高中職500元 黃珊珊：要找財源

期待黃珊珊2022接棒？柯文哲：我們給每個人一個機會

柯文哲臉書轟民進黨 徐弘庭：你是民進黨的汙點證人

雙城論壇怎麼辦？黃珊珊：對岸不太可能來了

相關新聞

振興地方觀光福隆沙雕推4大優惠 入場抽萬元住宿券

今年福隆沙雕藝術季巨人的夢遊世界，展期到9月30日，在福隆沙灘展示32座國際水準沙雕作品，有長達55公尺巨人沙雕，還有結...

日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

基隆有一群哈雷愛好者組成「海妖騎士團」，經常到各地騎乘旅遊，最近海妖騎士蘇晉軒更憑著堅強毅力，個人完成了挑戰35天36圈...

國際疫情轉移 侯友宜：要防堵第3波境外疫情攻擊

新北市市長侯友宜今天提醒中南美及東南亞、南亞是新冠肺炎新流行疫區，巴西每日確診人數已經遠超過美國，印度也不斷上升，全台入...

北市YouBike 2.0拓點 市長：士林、北投開始 交通局：12區同步

台北市長柯文哲昨赴議會總質詢，時代力量議員黃郁芬質詢時指出，士林、北投區的YouBike 1.0站點，密度為全北市最低，...

北流9月5日開幕 藝人檔期下月揭曉

台北流行音樂中心首任董事長、知名音樂人黃韻玲，昨以董座身分首度站上議會備詢台，和市長柯文哲一同備詢。她說，因為疫情，北流...

行銷新北 侯友宜找年輕人代言

新北市政府強化與網路世代溝通市政，昨公布平均年齡約30歲的社群媒體主持群陣容，包括民政局替代役男、藝人陳奕，及由主播轉任...

推翻審議制 樂團：不是我們的訴求

「流浪浮雲」樂團前年報考北市街頭藝人，全程自彈自唱，卻被以「建議不依賴伴唱設備」等理由刷掉，樂團提出申覆，文化局沒說明淘...

街頭藝人明年改登記制 900舊證作廢

北北基等縣市明年起街頭藝人全面從審議制改為登記制，不必再通過官方考試，北市文化局正著手修訂法規，明年一月開放登記，三月上...

新北筍王 黃鈺筑封后

新北綠竹筍盛產，第8屆「新北筍王爭霸戰」有15區86名筍農參賽，昨天由深坑筍農黃鈺筑（右）封后。農業局指今年因梅雨較晚採...

好心橘／黃莉玲 陪伴精障患者走出幽谷

新北市康復之友會理事長黃莉玲弟媳罹患思覺失調症，當時弟弟在中國大陸工作，她陪伴弟媳就醫，照料3名年幼姪子，扛起照顧兩家的...

土城清水段都更案 動土

新北市土城清水段都更案昨天動土，新北市都更處表示，當地是少數規畫黃金級綠建築設計的都更重建案件，希望打造自然綠廊空間，讓...

APP繳費 路邊停車30元變8元

新北市交通局昨天宣布路邊停車APP自助計費優惠延長到12月5日，好讓民眾省下更多停車費；7月1日起新北新巴士將有17條轉...

熱門新聞

晶悅國際飯店6月底熄燈 慨捐客房床組、家具給社福團體

台中綠空鐵道北段年底完工 空中綠廊最遠至台中公園

影／大甲媽遶境起駕人潮現 廟方要信徒跪拜送媽祖

台南市警局新一波人事異動 46人陞遷統一15日到職

直播／奉天宮董事長：大甲媽遶境辦得急 要讓大家來不及參加

徐弘庭爆料都更中心疑有弊案 柯文哲：那個人跑了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。