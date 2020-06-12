北市推觀光 50元銅板價暢玩景點與場館

隨著國內新冠肺炎 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 疫情舒緩，台北市今天宣布推出50元銅板價暢玩各大場館及觀光景點，包含士林官邸、草山行館、市立美術館及當代藝術館等，還有17條安心旅遊路線。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國內疫情緩解，台北市副市長黃珊珊表示，為吸引民眾探訪台北，觀光傳播局公布「安心旅遊專案」，包含能以新台幣50元銅板價玩遍各大場館及觀光景點、17條安心旅遊路線、入住安心旅宿或參觀101觀景台就限量贈送雙層觀光巴士兌換券等。

觀傳局長劉奕霆表示，7月15日至8月31日，只要上北北基好玩卡官網或KLOOK官網購票就享有「銅板優惠價」，包含能以半價20元參觀台北市立天文科學教育館、貓空纜車單程票從120元降至50元等。

此外還有「一票玩到底」，7大場館聯票原價330元，暑假期間只要50元就能暢遊，包含台北市立美術館、台北二二八紀念館、士林官邸正館、台北當代藝術館、草山行館、李國鼎故居、孫運璿科技人文紀念館等7大景點。

觀傳局也推出17條安心旅遊路線，包含10條台北經典遊程、4條芬多精休閒步道、3條河濱單車輕旅行路線，也結合40處商圈、夜市等。

劉奕霆指出，配合交通票券、旅宿與景點優惠等，來台北玩一趟至少可省4000元；黃珊珊則表示，這幾天解封後商圈人潮明顯回流，之後也會有相關振興方案；旅宿業因國際觀光客大減，損失慘重，北市府也會再加碼補助。