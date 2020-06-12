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台南農保紓困核撥率達97% 居六都之冠

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左二）配合中央紓困政策，日前發出全台第一筆無保紓困補助金，有關無保紓困及農保紓困的實際核撥情形，至今已累計核撥 157,569 人次，萬元紓困核撥人次為六都第一。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左二）配合中央紓困政策，日前發出全台第一筆無保紓困補助金，有關無保紓困及農保紓困的實際核撥情形，至今已累計核撥 157,569 人次，萬元紓困核撥人次為六都第一。圖／台南市政府提供

台南市配合中央紓困政策，日前發出全台首筆無保紓困補助金，市長黃偉哲表示，目前無保紓困及農保紓困已累計核撥15萬7569人次，萬元紓困核撥人次為六都第一、全台第一。農業局表示，台南務農人口為六都第一，農保紓困的申請案件數、核撥案件數及核撥金額，都同為六都第一。

根據今年5月統計資料，台南農保人口12萬5964人，是第二名台中市8萬8059人的1.43倍。農業局指出，台南農保人口占全市人口比為6.7%，高雄3.2%、台中 3.1%、桃園 2.2%、新北 0.8%、台北 0.2%，全國也僅4.6%；台南農保人口基數及占比遠大於其他五都，農保紓困核撥率也達到97%。

社會局表示，無保紓困和農保紓困都是因應疫情、照顧弱勢的萬元紓困措施，針對無保紓困，各區公所已審核完成近 98%申請案件，基層人員紓困表現應受肯定。

針對議員質疑台南紓困核定率六都吊車尾，社會局表示，這是人口結構問題，台南農保人口為六都之冠，領取農保紓困又申請無保紓困者，依法不可重複請領；為確保民眾權益，各區公所「一律受理」民眾申請案件，因此核定率相對低於其他六都。

疫情 新北 黃偉哲

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