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日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供

基隆有一群哈雷愛好者組成「海妖騎士團」，經常到各地騎乘旅遊，最近海妖騎士蘇晉軒更憑著堅強毅力，個人完成了挑戰35天36圈環台，他每日都騎超過1千公里，創連續環台圈數紀錄，騎乘過程中，累了就隨時躺地上休息，腳長水泡都磨破了也不喊痛，昨天他完成壯舉，百餘車友在新北八里相迎。他興奮地說「36圈環台，我真的做到了！」

哈雷海妖騎士蘇晉軒挑戰連續環台36圈不間斷，同時每環台都達「日行千里」(1千公里以上)，限時24小時內必須從出發點打卡完成環台6個認證點算一環，每天再回到出發點重新開始算，哈雷原廠也有來認證。

蘇晉軒從5月7日凌晨3點首環出發，6月10日晚上9 點第36環出發，昨天完成連續35天完成36日環及36趟日行千里壯舉，他昨天完成環台後，百餘車友在八里相迎，他說「36圈環台，我騎完了」，大家為他慶祝。他昨晚回家後大睡一場，到今天上午都還在睡。

海妖騎士團車隊長蔡樹國表示，在過程中，挑戰騎士因為長時間騎乘，雙脚內側都出現了大水泡，皮膚也出現不適狀况，又正值梅雨時節，堅毅令人動容。

蘇晉軒騎到全台各地時，海妖後援團出現，都自發性的到場加油打氣、後勤補給、輪流陪環護航，強力支持這位在風雨中的海妖騎士，一起走過35天。大家都很佩服蘇晉軒堅強毅力，令人折服，為哈雷騎士挑戰史寫下新的一頁。

蘇晉軒真的是累趴了，過程中挑戰不斷，也克服不少困難，累了就隨時找地方休息，超商、公園、車站就找地方躺一下，恢復體力，過程中腳長了不少水泡，有時動到就會痛，他都忍受。頂著日曬雨淋，歷經風雨的過程，他說，這是最長的一次環台，他做到了，最想的就是睡個好覺再說。

海妖是基隆在地的車隊，蔡樹國等車友在西濱公路陪騎士，場面相當壯觀，陪騎的車友說，大家給蘇晉軒加油，完成夢想。

哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
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哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
哈雷基隆海妖騎士蘇晉軒挑戰35天36圈環台成功。圖／海妖騎士團車隊提供
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基隆 八里 新北

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