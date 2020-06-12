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國際疫情轉移 侯友宜：要防堵第3波境外疫情攻擊

聯合報 / 記者施鴻基魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左二）提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影

新北市市長侯友宜今天提醒中南美及東南亞、南亞是新冠肺炎新流行疫區，巴西每日確診人數已經遠超過美國，印度也不斷上升，全台入境人數持續增加，擔心第3波境外疫情將再度攻擊台灣。

全球目前疫情開始到中南美洲和東南亞，累積734萬人確診、致死率約5.65%，台灣疫情雖獲控制，但入境人數逐日上升，可能形成隱憂。尤其巴西每日確診人數增加3萬2千多人，已經超過第2名的美國1萬1千多人，印度也躍居第3。

侯友宜仍提醒要留意境外管控。他說，境內管控現在沒有問題，如何因應國際疫情趨勢更重要，否則擔心會對台灣造成第三波疫情攻擊，所以更要關心全球疫情，台灣不可能躲在自己國家，不和世界接軌。

他說，後疫情時期防疫仍要到位，周六日觀光景點更要落實防疫，他要求區長們確實掌握情況；對於各商圈夜市開打折扣戰覺得很好，可望帶動經濟復甦。

新北市共91例確診、2人死亡，居家隔離目前剩5人，但居家檢疫人數仍在2400人以上，以板橋、中和、新莊及新店人數較多。

目前防疫路基金及獲得物資市價有9376萬餘元；紓困昨天為止受理8萬1520案，核定79525案，約97.55%，發放約9.5億元，但近兩日仍有上千件規模。

後疫情時期振興經濟，社會局規畫7月4日起安排弱勢兒童展開市內觀光之旅，從參觀鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館開始，直到9月底。

經發局則和超商、外送平台合作，超商補助上架費、物流費，建置新北特色商品專區；外送平台免運費、上架費和設備租賃費，降低抽成，希望帶動經濟。7月28、29日在新板希爾頓酒店辦國際視訊採購商洽會。

另外也串連24商圈提供優惠，夜市已有上百家提供優惠，從本月初解封以來，商圈人流回溫20%，觀光型夜市也有14%。

新北市長侯友宜（左二）提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左二）提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（中）提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（中）提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜提醒國人須留意境外疫情，防堵第3波攻擊。記者施鴻基／攝影

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