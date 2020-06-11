聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城清水段都更案 動土

聯合報 / 記者魏翊庭／新北報導
新北市土城區仁愛路及清水路交叉口的土城清水段都更案昨動土。圖／新北市都更處提供
新北市土城區仁愛路及清水路交叉口的土城清水段都更案昨動土。圖／新北市都更處提供

新北市土城清水段都更案昨天動土，新北市都更處表示，當地是少數規畫黃金級綠建築設計的都更重建案件，希望打造自然綠廊空間，讓周邊居民都可享有舒適的環境。

土城清水都更案地點位在仁愛路及清水路口，建案基地面積約1860平方公尺，屬於土城發展較早區域之一，現有建築物十分老舊，居住環境不佳，更新前房屋都是超過40年的加強磚造建築物，和近年的土城新建案形成強烈對比。

新北市土城區仁愛、清水路口都更案昨天舉辦動土典禮。圖／新北市都更處提供
新北市土城區仁愛、清水路口都更案昨天舉辦動土典禮。圖／新北市都更處提供

都更處表示，清水都更案事業計畫於去年4月23日核定發布實施，更新前10戶，更新後98戶，預計興建1棟地下4層、地上15層鋼筋混凝土造大樓，並規畫留設人行步道約450平方公尺，開放空間約490平方公尺。

都更處表示，更新單元周邊500公尺內有清水高中、土城金城立體停車場、仁愛公園及土城清水郵局等，公共設施完善，且距離近，只要都更重新活化機能，相信可以帶動周邊環境發展。

新北市土城區仁愛、清水路口都更案昨天動土，未來周邊將種植本土原生樹種協助綠化。示意圖／新北市都更處提供
新北市土城區仁愛、清水路口都更案昨天動土，未來周邊將種植本土原生樹種協助綠化。示意圖／新北市都更處提供

住戶表示，先前遲遲未都更，是因為考慮仍有居住需求，且房屋雖老舊也依然堪用，但經過都更處輔導、建商協商，發現方案可以接受，討論後決定投入都更，忍受短期不便，改善未來居住品質。

另外，建案設計上配合多層次植栽綠化規畫，採用本土原生樹種、透水性鋪面，完工後預期能取得黃金級綠建築標章，成為配合綠能政策、符合現代化並兼具環保功能的建築物。

都更 綠建築

延伸閱讀

土城仁愛路清水路段都更案 今開工動土

優質房型、豪宅規劃！ CP值超高，土城「大同莊園II」盛大開工

相關新聞

行銷新北 侯友宜找年輕人代言

新北市政府強化與網路世代溝通市政，昨公布平均年齡約30歲的社群媒體主持群陣容，包括民政局替代役男、藝人陳奕，及由主播轉任...

北市YouBike 2.0拓點 市長：士林、北投開始 交通局：12區同步

台北市長柯文哲昨赴議會總質詢，時代力量議員黃郁芬質詢時指出，士林、北投區的YouBike 1.0站點，密度為全北市最低，...

北流9月5日開幕 藝人檔期下月揭曉

台北流行音樂中心首任董事長、知名音樂人黃韻玲，昨以董座身分首度站上議會備詢台，和市長柯文哲一同備詢。她說，因為疫情，北流...

推翻審議制 樂團：不是我們的訴求

「流浪浮雲」樂團前年報考北市街頭藝人，全程自彈自唱，卻被以「建議不依賴伴唱設備」等理由刷掉，樂團提出申覆，文化局沒說明淘...

街頭藝人明年改登記制 900舊證作廢

北北基等縣市明年起街頭藝人全面從審議制改為登記制，不必再通過官方考試，北市文化局正著手修訂法規，明年一月開放登記，三月上...

新北筍王 黃鈺筑封后

新北綠竹筍盛產，第8屆「新北筍王爭霸戰」有15區86名筍農參賽，昨天由深坑筍農黃鈺筑（右）封后。農業局指今年因梅雨較晚採...

好心橘／黃莉玲 陪伴精障患者走出幽谷

新北市康復之友會理事長黃莉玲弟媳罹患思覺失調症，當時弟弟在中國大陸工作，她陪伴弟媳就醫，照料3名年幼姪子，扛起照顧兩家的...

土城清水段都更案 動土

新北市土城清水段都更案昨天動土，新北市都更處表示，當地是少數規畫黃金級綠建築設計的都更重建案件，希望打造自然綠廊空間，讓...

APP繳費 路邊停車30元變8元

新北市交通局昨天宣布路邊停車APP自助計費優惠延長到12月5日，好讓民眾省下更多停車費；7月1日起新北新巴士將有17條轉...

深坑增設8水塔 改善大坪街供水

新北市水利局統計全市仍有125處、逾3萬6千人使用簡易自來水，市府每年編列5千萬元預算改善系統及成立管委會，確保民眾用水...

讓選民坐的舒服 立委賴品妤汐止服務處開張

新北市第12選區的新科立法委員賴品妤，上任後除了開始跑立法院質詢，民眾也關心服務處何時成立，因受到疫情影響，再加上找適合地點，終於找到汐止大同路上做為服務處，6/14(日)舉行成立茶會，目前內部裝潢告一段落，唯一的要求就是要讓選民坐的舒服。

活動中心消防演練 淡水管理員應變能力強

為要提升公共場所的緊急應變能力，淡水區公所在水碓活動中心舉辦消防演練，廿名活動中心管理員，分滅火班、通報班及撤離班，也針對滅火器、消防箱及緩降機使用，實地家操作，提升管理員隨時應變能力，保障民眾安全。

熱門新聞

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

晶悅國際飯店6月底熄燈 慨捐客房床組、家具給社福團體

影／大甲媽遶境顏清標將現身 今晚大甲溪橋有百萬煙火

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

台南市警局新一波人事異動 46人陞遷統一15日到職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。