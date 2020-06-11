土城清水段都更案 動土

新北市土城清水段都更案昨天動土，新北市都更處表示，當地是少數規畫黃金級綠建築設計的都更重建案件，希望打造自然綠廊空間，讓周邊居民都可享有舒適的環境。

土城清水都更案地點位在仁愛路及清水路口，建案基地面積約1860平方公尺，屬於土城發展較早區域之一，現有建築物十分老舊，居住環境不佳，更新前房屋都是超過40年的加強磚造建築物，和近年的土城新建案形成強烈對比。

新北市土城區仁愛、清水路口都更案昨天舉辦動土典禮。圖／新北市都更處提供

都更處表示，清水都更案事業計畫於去年4月23日核定發布實施，更新前10戶，更新後98戶，預計興建1棟地下4層、地上15層鋼筋混凝土造大樓，並規畫留設人行步道約450平方公尺，開放空間約490平方公尺。

都更處表示，更新單元周邊500公尺內有清水高中、土城金城立體停車場、仁愛公園及土城清水郵局等，公共設施完善，且距離近，只要都更重新活化機能，相信可以帶動周邊環境發展。

新北市土城區仁愛、清水路口都更案昨天動土，未來周邊將種植本土原生樹種協助綠化。示意圖／新北市都更處提供

住戶表示，先前遲遲未都更，是因為考慮仍有居住需求，且房屋雖老舊也依然堪用，但經過都更處輔導、建商協商，發現方案可以接受，討論後決定投入都更，忍受短期不便，改善未來居住品質。

另外，建案設計上配合多層次植栽綠化規畫，採用本土原生樹種、透水性鋪面，完工後預期能取得黃金級綠建築標章，成為配合綠能政策、符合現代化並兼具環保功能的建築物。