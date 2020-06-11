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三倍券北市擬加碼高中職500元 黃珊珊：要找財源
行政院推振興三倍券，台北市長柯文哲今天表示，考慮加碼高中職學生；台北市政府稱研擬學生證加碼新台幣500元，但台北市副市長黃珊珊說，目前沒財源，政策未定案。
行政院長蘇貞昌2日宣布推出讓每人可以1000元換3000元的「三倍券」，台北市將針對敬老卡加碼，65歲以上長者只要將三倍券與敬老卡綁在一起，北市府再加碼1000元；黃珊珊日前表示，愛心卡納入考慮。
柯文哲答覆民主進步黨籍台北市議員江志銘質詢時表示，中央政府戰略不對，不應是「防疫、紓困、振興」，而是「防疫、紓困、轉型」，如三倍券不得在電商使用就不對，「產業該淘汰的就讓它淘汰」。
被詢及「如果有500億預算推振興券會如何使用」時，柯文哲表示，台北敬老卡、學生證及公務員識別證是實名制，會以這些優先，15日公布敬老卡、學生證怎麼用；敬老卡、愛心卡已加碼，預算約4億元，但兩者不得重複請領，也考慮加碼高中職生。
不過，黃珊珊接受媒體訪問表示，補助學生卡部分還未討論完畢，還要找財源，政策未定案。
她說，須依財源狀況才能決定是否補助學生卡，後續經統整、討論後會對外說明，如果沒財源也無法補助，相關預算還在台北市議會審查，會持續向議會說明。
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