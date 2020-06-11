快訊

罷免黃捷成功機會多大？ 最新民調出爐

大龍國宅剛啟用缺失多 柯文哲：修好再去比較不會被罵

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
大龍新城國宅今年2月才風光啟用，就發生許多住戶反映缺失多，還有住戶裝潢掀開地板竟發現都是水。圖／北市議員陳怡君辦公室提供
大龍新城國宅今年2月才風光啟用，就發生許多住戶反映缺失多，還有住戶裝潢掀開地板竟發現都是水。圖／北市議員陳怡君辦公室提供

北市大龍社區與大龍市場因海砂屋拆除重建，大隆新村啟用才三個月，日前因大雨發生多戶漏水，北市議員陳怡君再度接獲陳情，指大龍新村國宅不僅外牆磁磚已坑坑疤疤，還有住戶裝潢掀開地板竟發現都是水，屋頂漏水排不出去長出青胎，還有緩降梯設計不良等。

對剛蓋好的國宅缺失多，台北市長柯文哲表示，先修好再去看(視察)，比較不會被罵，且還在保固期，該改的都要改。

柯文哲今天赴議會總質詢，陳怡君說，大龍新城國宅2月才風光啟用，就發生許多住戶反映缺失多。有住戶反映，他家陽台外有一個大水管，很可能直接讓陌生人闖入，住戶住不安睡不安穩，甚至還有緩降設備設置在非公共空間，住戶憂若不幸發生火災，拿到隔壁鄰居要敲他家門，才能使用逃生設備。若住戶不在家，其他住戶怎逃生？還有緩降設施從六樓只能逃到五樓中庭，該如何逃生？

還有民眾剛搬進去時，就發現地板磁磚龜裂，更換地磚竟發現有實心與空心？還有大樓才啟用3個月，外牆磁磚已坑坑疤疤，還有水泥剝落，議員拿出一張張缺失的照片，柯文哲說，「還在保固期，該改的都要改」。

陳怡君說，大龍新城從逢雨淹水到治安、消防危機，還積欠住戶租金2個月補償，但反映給北市府，多個局處卻互踢皮球無法扛責。

議員要求市府在房屋修繕尚未完畢之前，針對住戶裝潢損失部分應予賠償，且因房屋缺失狀況造成無法如期搬回的住戶，延長租金補貼至住戶入住為止。

大龍新村國宅才啟用3個月，外牆磁磚已坑坑疤疤，還有水泥剝落。圖／北市議員陳怡君辦公室提供
大龍新村國宅才啟用3個月，外牆磁磚已坑坑疤疤，還有水泥剝落。圖／北市議員陳怡君辦公室提供

北市 磁磚 柯文哲

延伸閱讀

一黨專政有被剝奪發言？柯文哲：不是拖到牢裡才叫霸凌

影／合體五星縣長潘孟安 柯文哲自嘲：我最有機會進步

市政滿意度倒數第一 柯文哲：人在福中不知福

期待黃珊珊2022接棒 柯文哲：我們給每個人一個機會

相關新聞

徐弘庭爆料都更中心疑有弊案 柯文哲：那個人跑了

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員徐弘庭爆料指出，台北市政府捐助的財團法人台北市都市更新推動中心，人事費用預算高漲，都...

北市府三倍券加碼學生卡500元？ 柯文哲：尚未定案

行政院下月中將發放振興三倍券，台北市長柯文哲今天在北市議會答詢時透露，除敬老卡、愛心卡加碼補助1000元外，高中職生的學...

大龍國宅剛啟用缺失多 柯文哲：修好再去比較不會被罵

台北市大龍社區與大龍市場因海砂屋拆除重建，大隆新村啟用才三個月，日前因大雨發生多戶漏水，北市議員陳怡君再度接獲陳情，指大...

市政滿意度倒數第一 柯文哲：人在福中不知福

台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，民進黨北市議員江志銘今天問柯文哲，接下來的高雄市長補選，若民進黨派出陳其邁參選，會不...

土城仁愛路清水路段都更案 今開工動土

新北市土城區仁愛路及清水路交叉口的土城清水段都更案，今辦動土典禮。新北市都更處表示，持續推動「都更三箭」政策，該案也是少...

YouBike士林北投點少使用高 柯文哲：2.0擴點士北開始

台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，時代力量議員黃郁芬質詢時表示，台北市士林、北投區的YouBike1.0站點，密度為全...

期待黃珊珊2022接棒 柯文哲：我們給每個人一個機會

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員闕枚莎問柯文哲，有沒有期待黃珊珊2022接棒入主北市？柯文哲說，「我們給每個人一個機...

逾3萬6千人使用簡易自來水 新北積極改善居民用水品質

打開水龍頭取水是再簡單、普通不過的事，但新北市卻有上百處地區沒有自來水，僅能靠簡易自來水引用山泉水來應付生活用水，新北市...

新北住都中心 自治條例今三讀通過

新北市議會今三讀通過「新北市住宅及都市更新中心」自治條例，新北城鄉局指出，未來會是推動都市更新以及營運社會住宅2大重點業...

全面移除蔣介石銅像？柯文哲：時間久了就會消失

台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，時代力量議員林穎孟質詢表示，目前台北市公園、學校還有近100座蔣介石、蔣經國銅像，銅...

新北找陳奕組年輕社群主持群 侯友宜樂配合各種腳本

新北市政府強化與網路世代溝通市政，今公布平均年齡約30歲的社群媒體主持群陣容，包括民政局替代役男、藝人陳奕，及由主播轉任...

獨子、丈夫相繼離世 志工伴她度端午開心的笑了

新北市林口區69歲的蕭奶奶家中遭逢巨變，7年前獨子車禍亡故，丈夫不久後也過世，只能以資收工作維生，不料她3年前脊椎又長骨...

熱門新聞

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

影／大甲媽遶境顏清標將現身 今晚大甲溪橋有百萬煙火

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

台南市警局新一波人事異動 46人陞遷統一15日到職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。