大龍國宅剛啟用缺失多 柯文哲：修好再去比較不會被罵
台北市大龍社區與大龍市場因海砂屋拆除重建，大隆新村啟用才三個月，日前因大雨發生多戶漏水，北市議員陳怡君再度接獲陳情，指大龍新村國宅不僅外牆磁磚已坑坑疤疤，還有住戶裝潢掀開地板竟發現都是水，屋頂漏水排不出去長出青胎，還有緩降梯設計不良等。
對剛蓋好的國宅缺失多，台北市長柯文哲表示，先修好再去看(視察)，比較不會被罵，且還在保固期，該改的都要改。
柯文哲今天赴議會總質詢，陳怡君說，大龍新城國宅2月才風光啟用，就發生許多住戶反映缺失多。有住戶反映，他家陽台外有一個大水管，很可能直接讓陌生人闖入，住戶住不安睡不安穩，甚至還有緩降設備設置在非公共空間，住戶憂若不幸發生火災，拿到隔壁鄰居要敲他家門，才能使用逃生設備。若住戶不在家，其他住戶怎逃生？還有緩降設施從六樓只能逃到五樓中庭，該如何逃生？
還有民眾剛搬進去時，就發現地板磁磚龜裂，更換地磚竟發現有實心與空心？還有大樓才啟用3個月，外牆磁磚已坑坑疤疤，還有水泥剝落，議員拿出一張張缺失的照片，柯文哲說，「還在保固期，該改的都要改」。
陳怡君說，大龍新城從逢雨淹水到治安、消防危機，還積欠住戶租金2個月補償，但反映給北市府，多個局處卻互踢皮球無法扛責。
議員要求市府在房屋修繕尚未完畢之前，針對住戶裝潢損失部分應予賠償，且因房屋缺失狀況造成無法如期搬回的住戶，延長租金補貼至住戶入住為止。
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