土城仁愛路清水路段都更案 今開工動土

新北市土城區仁愛路及清水路交叉口的土城清水段都更案，今辦動土典禮。新北市都更處表示，持續推動「都更三箭」政策，該案也是少數規畫黃金級綠建築設計的都市更新重建案件，希望創造自然綠廊空間，讓周邊居民都可享有舒適的開放空間及環境。

都更處表示，該案基地面積約1860平方公尺，屬土城發展較早區域之一，現有建築物老舊，居住環境不佳，更新前房屋均為超過40年的加強磚造建築物。

都更處表示，更新單元周邊500公尺範圍內，涵蓋清水高中、土城金城立體停車場、仁愛公園及土城清水郵局等，鄰近公共設施相當豐富，待都更重新活化機能，帶動並改善周邊環境。

都更處表示，該案事業計畫於去年4月23日核定發布實施，更新前10戶，更新後98戶，預計興建1棟地下4層、地上15層鋼筋混凝土造大樓，並規畫留設人行步道約450平方公尺，及開放空間約490平方公尺。