健保部分給付醫材新制 立委莊競程：民眾最終失去選擇

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫材首度祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值。具有台灣大學醫學工程學系博士學位的立委莊競程今天批評，不應把CP值當作醫療的評價標準，他憂心「齊頭式平等」的價格政策，將可能造成「劣幣逐良幣」。

莊競程說，不論商品好壞，如果只能統一定價，最終就是會讓好的產品與人才離開這個市場，吃虧的就是消費者。應該「讓健保歸健保，讓自費歸自費」，讓醫療市場可以反映成本來定價。他反對醫材價格設「天花板」。

他說，不想多花錢的人或弱勢民眾，可以在健保系統下得到合理的醫材，至於想要使用更好的醫材，則可以自行比較、自主選擇醫院及定價，自費購買能夠滿足其需求的醫療器材。

莊競程認為，這項制度乍看之下是幫民眾省了荷包，但當醫材市場推動「齊頭式平等」的價格政策，將可能造成劣幣逐良幣的情況，甚至會重蹈過去調降藥價，造成多家藥廠的藥品退出台灣市場的覆轍。到最後，有需求的民眾，將因為失去選擇而成了輸家。

他說，過去他在做研究與儀器開發時，也常遇到這樣的狀況，不論商品好壞，如果只能統一定價，最終就是會讓好的產品與人才離開這個市場，吃虧的就是消費者。

莊競程認為，隨著高齡化社會的到來，收費與使用的落差將會更大。另一方面，老年人口對於醫療品質的照護要求也會越來越高。他建議政府在維護健保制度的同時，除了精打細算的費率問題之外，未來應更努力去建立一套制度，讓好的醫院、醫師、醫療器材都願意留下來，提供民眾最好的醫療選項，才是對健康真正的保障。