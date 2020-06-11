YouBike士林北投點少使用高 柯文哲：2.0擴點士北開始

台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，時代力量議員黃郁芬質詢時表示，台北市士林、北投區的YouBike1.0站點，密度為全台北市最低，不過使用率、使用需求卻是最大。柯文哲承諾，YouBike2.0即將擴大拓點，的確要從士林、北投開始。

台北市的公共自行車YouBike1.0將逐步轉換為YouBike2.0，黃郁芬表示，以目前YouBike1.0的站點分布，士林北投密度最低，包括士林中央生活圈的天和與東和公園、芝山岩、天母公園等都沒有YouBike1.0站點，另外北投區的中美公宅、地熱谷、家樂福北投店也沒有站點。

但借還比例，黃郁芬說，士林北投卻是全台北市最高、使用需求大。黃說，根據台北市交通局先前統計，YouBike1.0的前十大租借熱點，有一半都在士林、北投，但因受限士林、北投老舊社區無法設站點，黃建議，台北市YouBike1.0要轉換2.0，相信士林北投區的陣痛期會最短，對於YouBike2.0要擴大拓點，應該從士林北投開始。

柯文哲表示，之前議員提出YouBike140個站點，北市府都有回去認真研究，允諾接下來YouBike2.0要擴大拓點，會從士林、北投開始。