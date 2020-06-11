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逾3萬6千人使用簡易自來水 新北積極改善居民用水品質

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北目前有超過3萬6千人使用簡易自來水，市府積極改善系統及水質確保市民生活用水。圖／新北市水利局提供
新北目前有超過3萬6千人使用簡易自來水，市府積極改善系統及水質確保市民生活用水。圖／新北市水利局提供

打開水龍頭取水是再簡單、普通不過的事，但新北市卻有上百處地區沒有自來水，僅能靠簡易自來水引用山泉水來應付生活用水，新北市水利局表示，市府每年編列約5000萬經費進行簡易自來水系統改善，目前轄區有125處、逾3萬6千人使用簡易自來水。

新北有不少偏遠地區，包含三峽、石門、三芝、金山、萬里瑞芳、石碇、深坑、雙溪等16個行政區，因位於高處、自來水管線埋設不易，只能仰賴125個簡易自來水系統，引用山泉水、井水或溪水來支應生活所需。

簡水自來水系統大多為各區公所協助設置，也有當地居民自行裝設，而更深山地區的住戶只能自行接水，但水源缺乏管理、簡水系統恐未取得水權，且淨化設備陽春，擬有大腸桿菌超標問題，用水衛生堪慮。

水利局行政科長黃寶憶指出，2017年轄內使用簡易自來水系統的地區有153處、僅26個簡水管委會，經市府及公所逐年提供輔導及經費補助後，目前有125處使用簡易自來水系統，而簡水管委會則增加至85個。

黃寶憶表示，先前有反應使用簡易自來水系統地區很多，卻成立極少簡水管委會來維護、管理其系統，經推廣後，起初雖有許多態度消極用戶，但經行政人員解說後，大幅增加簡水管委會成立數量。

針對水權部分，水利局也積極輔導用戶，從2016年的23處增加至32處取得水權狀，黃寶憶說，用戶未能取得水權主要是因水點土地同意書不易取得，目前靠持續輔導用戶來克服水權取得加速問題。

水利局表示，市府自2013年起，平均每年編列5000萬來補助公所新設、改善簡易自來水系統，確保偏高偏遠地區卻未接用自來水，民眾面對用水需求的問題，平均每年受益戶超過1000戶。

另外，民生用水水質也是居民所注重的問題，黃寶憶表示，目前水利局也與環保局、台水公司合作執行定期檢驗，來協助民眾改善用水品質。

瑞芳 萬里

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