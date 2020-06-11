徐弘庭爆料都更中心疑有弊案 柯文哲：那個人跑了

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員徐弘庭爆料指出，台北市政府捐助的財團法人台北市都市更新推動中心，人事費用預算高漲，都更心中洪姓副執行長，4年來績效獎金從9萬元升為133萬元，卻是肥高層、瘦基層，而依中央、北市規定所屬事業單位相關規定，年終獎金、考績及績效獎金加總不超過4.4個月，洪卻拿了14個月。

徐弘庭要求柯文哲要查辦；柯文哲說，「數字是你拿出來的，不過這人已經跑了」。徐弘庭說，數字是市府給的，洪知道他要質詢，已經辭職了嗎？他調資料是5月開始，什麼時候跑了？跑了要追，這算弊案吧。都發局長黃景茂說，都更中心是賺錢的，徐反問，賺錢還跑？可以這樣分錢嗎？

徐弘庭指出，台北市都更中心預算費2億，比國家住都中心的12億少。黃景茂曾說，都更中心的人都被中央挖走，因為中央住都中心薪水比較高，但他發現，中央住都中心年度總預算12億、81人，人事費用預算卻僅約6400萬，包括董事長及執行長薪資，但都更中心預算2億，人事費用不包括董事長及執行長薪資，高達7400萬。市長有沒有覺得怪怪的？

柯文哲說，這要看分布圖，徐弘庭說，都更中心成立宗旨是非營利事業，輔助都更，都更中心人事費用預算高漲，裡面的人應該很高興，結果這是主管的薪資，洪從105年9萬，到106年飆至66.6萬，107年再飆升至111萬，108年則133.2萬，加上年終獎金及專案獎金，洪志生106年獎金7.7個月、107年獎金11.5個月，至108年竟高達14個月，是肥高層、瘦基層。

徐弘庭說，柯文哲說要建立制度，但如何現在解決這問題？ 若找政風來查，都更中心的監察人就是政風處長，怎麼查？且已經經過這麼多年，出了什麼問題？柯文哲承諾一定全部會辦。但若要調查，也要給當事人申訴的機會 。不過這不用看就知道怪，除了政風處會調查，北市還有廉政委員會。