新北住都中心 自治條例今三讀通過

新北市議會今三讀通過「新北市住宅及都市更新中心」自治條例，新北城鄉局指出，未來會是推動都市更新以及營運社會住宅2大重點業務的法人機構，另外新北的都更推動辦公室，等待住都中心成立後就會逐步退場。

新北住都中心自治條例前身為住宅中心自治條例，在新北市議會第二屆時，為了管理社會住宅提送審議，但後來屆期不連續，新北市長侯友宜上任後推動都市更新，因此將社宅、都更合併，形成新北住都中心，本屆再送議會審議。

城鄉發展局長黃一平說，立刻啟動新北住都中心的籌備作業，初期成立約40餘人，預計會進駐將落成的新店行政園區公辦都更大樓，成立後會負責社會住宅營運、公辦都更評估、公辦都更實施者、協助民辦都更，以及市府的策略評估案。

「新北市住宅及都市更新中心」自治條例共有38條，其經費來源包括市府市庫、住宅及都市更新基金、社會住宅營運收入等項目，多名議員在審議期間都指出，住都中心不受市議會監督，萬一營運不善該怎麼辦。

黃一平表示，市府提撥給住都中心超過當年度收入的50%，就需要把年度預算書，送至新北市議會審議，另外住都中心年度財務報表、年度營運資訊及年度績效評鑑報告，都應主動公開，必要時董事長或執行長應議會要求接受備詢。

新北也有都更推動辦公室任務編組，黃一平說，新北住都中心預計明年上半年成立，都更辦部分人員歸建城鄉局、工務局等單位，但也有部分會轉往住都中心，都更辦就會逐漸退場。

另外新北目前有近7000戶的社會住宅，未來住都中心成立後，新北社宅陸續在合約到期或調整過後，轉由住都中心負責營運管理。