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文山農場最天然有機茶 奪全國評鑑三大獎

觀天下 / 記者張雯琪/新店報導
新店山區的文山農場榮獲了「金蛙選」、「銀蛙選」與「銅蛙選」三大獎項肯定，可說是實至名歸！ 圖／大新店有線電視提供
新店山區的文山農場榮獲了「金蛙選」、「銀蛙選」與「銅蛙選」三大獎項肯定，可說是實至名歸！ 圖／大新店有線電視提供

新店山區的文山農場推廣有機茶栽種已相當多年，最近參加由新北市政府與茶業改良場共同舉辦的「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」，總共榮獲了「金蛙選」、「銀蛙選」與「銅蛙選」三大獎項肯定，可說是實至名歸！

這場全國有機茶評鑑，堪稱是有機茶葉界的米其林大賽，集結了全國最優秀的有機茶農參加，而文山農場獲選金蛙選的茶葉，被評審認為茶湯充滿玉蘭花、梔子花與柚花的香氣，並且帶有鳳梨般的水果滋味，口感滑順、細緻、甘甜，圓潤且平衡，後韻飽滿芬芳。

文山農場從事有機耕作已有20多年，因為不使用化學肥料及農藥，因此孕育了豐富多元的自然生態。

文山農場茶作組組員吳明鐘表示，有機耕作真的是一件相當辛苦的工作，除了要不斷與雜草對抗，如何防制病蟲害也讓他們傷透腦筋，尤其在產量方面，遠遠低於慣行農法種植的茶葉，因此能夠到消費者口中的有機茶，真的相當珍貴。

儘管如此，文山農場還是秉持一貫初衷，希望能夠帶給消費大眾最天然、健康、無毒的茶葉，也歡迎大家踴躍選購文山農場『最天然』的有機茶葉。

茶葉 有機耕作

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