汐止大同里資收站滿週年 回收量倍數成長

環保意識抬頭，新北市汐止區的大同里在去年中投入黃金資收站的行列，轉眼間就要滿週年，成效很好，固定每個禮拜四開張，而最令里長開心的就是，不斷有新的里民加入，就連回收數量也呈現倍收成長，從一開始三、四百公斤，成長到現在最多一天收3000公斤，大家一起回收做環保愛地球。

大同里的黃金資收站，每個星期四早上九點到12點固定做資源回收，為了垃圾減量，汐止大同里在去年投入黃金資收站，志工們也支持加入，當然，里民也很配合，早早清理家中不要的東西，垃圾變黃金，換垃圾袋也做環保。

大同里長黃翠華說，在這屆滿一週年的同時，很高興大同里能為環保盡一分心力，那今年五月份有新的措施就是之前紙類只收紙箱、報紙、雜誌，那現在吃完的紙碗、紙盤、便當盒，所以，我在這裡呼籲吃完便當的空盒子、或是紙杯，都可以清洗一下收集起來，集點數換垃圾袋。

從去年七月開始運作到現在就要滿一年，看著回收量越來越多，雖然，得要搬搬抬抬是體力活，收越多搬越重，不過，志工們卻很有成就感，希望業績越來越好，現在回收量是汐止第二名，希望能再進步。尤其每次秤的公斤數倍數成長，從最一開始的三四百公斤，現在成長了快十倍。

現在平均都有二千公斤，量多的話一次可以收到三公噸，汐止區六個黃金資收站，雖然，是最晚成立，回收量卻已經衝到前面，垃圾變黃金，黃里長也邀請大家一起做大家一起做好資源回收，為環保為居住環境盡一份心力。