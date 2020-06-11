活動中心消防演練 淡水管理員應變能力強
為要提升公共場所的緊急應變能力，淡水區公所在水碓活動中心舉辦消防演練，廿名活動中心管理員，分滅火班、通報班及撤離班，也針對滅火器、消防箱及緩降機使用，實地家操作，提升管理員隨時應變能力，保障民眾安全。
淡水區公所民政課張耀仁表示，在活動中心裡頭，平常來這裡看書報，或是運動的民眾，有部份是長者較多，除了平時加強關注服務之外，在遇到緊急狀況時，活動中心的管理員，若是可以在第一時間，先進行標準程序，將可以增有效降低災害損失。
淡水區有超過十一座市民活動中心，而當中的管理員也有消防編組，滅火班、通報班及撤離班，除了基本消防知識外，也針對滅火器的使用，消防箱及緩降機，實地的教大家操作，透過專業講師的指導，讓現場將近二十位的活動中心管理員，可以提升緊急消防能力，也讓民眾的生命安全多一分保障。
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