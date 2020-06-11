讓選民坐的舒服 立委賴品妤汐止服務處開張

新北市第12選區的新科立法委員賴品妤，上任後除了開始跑立法院質詢，民眾也關心服務處何時成立，因受到疫情影響，再加上找適合地點，終於找到汐止大同路上做為服務處，6/14(日)舉行成立茶會，目前內部裝潢告一段落，唯一的要求就是要讓選民坐的舒服。

立委賴品妤說，之前已經跟在地兩位議員掛聯合服務處，也一直有在處理會勘、陳情、選服，那也跟大家說一聲不好意思，個人服務處是比較晚成立的，這中間還有就是疫情的考量，而現在會期也告一段落，目前是休會，那服務處就在大同路二段，已經開一陣子，這個星期日也就是6/14日有正式的成立茶會，歡迎大家來共襄盛舉，服務處新開張也歡迎大家多來，不管是有事要來陳情，或是沒事也能來泡茶聊天。

賴品妤表示，在地服務處裝潢我們有大概討論一下，我覺得因為是在地方服務處有一個重點就是，不只是開幕茶會當天有人，平常也會有民眾來來往往，所以，我唯一的要求是要明亮寬敞，讓大家坐起來舒服。

一進到裡頭，明亮寬敞，後半部是辦公的地方，入口處則有沙發及玻璃桌，讓進來的選民都能坐的舒服，這是立委賴品妤對服務處的唯一要求，6/14(日)早上十點的成立茶會他也邀請民眾參加，有空也可以多到服務處坐坐。