全面移除蔣介石銅像？柯文哲：時間久了就會消失

台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，時代力量議員林穎孟質詢表示，目前台北市公園、學校還有近100座蔣介石、蔣經國銅像，銅像上還寫民族救星，與酷刑的加害者有非常大衝突，要求年底前全面完成移除。對此，柯文哲表示，這一題他要想想看，沒事就沒事，不必要搞成這樣，時間久了就會消失掉。

對於議員要求全面移除蔣介石、蔣經國銅像，柯文哲說，這是時代的不一樣，就像現在的北韓。但議員仍要求柯應依據「促轉條例」第5條規定，具體完成全面移除蔣介石、蔣經國銅像。柯文哲回應，台灣最大問題就是法定訂在哪裡，也沒有人去執行它，柯說，這一題他要想想看，沒事就沒事，不必要搞成這樣，時間久了就會消失掉。