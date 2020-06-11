新北找陳奕組年輕社群主持群 侯友宜樂配合各種腳本

新北市政府強化與網路世代溝通市政，今公布平均年齡約30歲的社群媒體主持群陣容，包括民政局替代役男、藝人陳奕，及由主播轉任市府副發言人的戴湘儀，和「我的新北市」粉專直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾，共同行銷新北市。新北市長侯友宜說，只要能把市政清楚傳達的腳本都願意配合。

新北市新聞局長蔣志薇表示，4位主持人各具特色，分別來自影視圈、新聞界及遊戲新創圈等，陳奕服役之前有「戲劇王子」之稱，；王子禾來自遊戲新創圈，有多年經營新媒體的經驗。

新主持陣容今天首波上架影音，和新北市長侯友宜一起開箱「黃石中繼市場」，許多於原址營業多年的老店為配合黃石市場改建，搬進中繼市場，包含在地知名的「王家肉羹」、「阿海台東閹雞」、「風權號牛肉店」等。

陳奕說，過去對侯友宜的印象是覺得他的經歷很適合拍成電影，見到本人感覺沒有架子。戴湘儀表示，4個人一起主持，團隊合作相當有趣。王子禾說，主持群為求完美演出，拍攝前一日先來場勘，事先與各攤商聊天認識。蔡畹鎣則大讚市場內「愛淋現榨果汁冰沙」料好實在。

新北市政府表示，積極活化各局處網路社群，希望將第一線同仁努力的市政成果，透過社群媒體傳達給大眾，也邀請年輕人發揮創意與熱情，讓市民對政府施政有耳目一新的感受。蔣志薇表示，侯友宜面對各式各樣需要他配合的腳本，侯大方給年輕人揮灑的空間，只要能把市政清楚傳達給市民，都願意配合。