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獨子、丈夫相繼離世 志工伴她度端午開心的笑了

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
華山基金會志工陪伴蕭奶奶(左)做「端午防疫幸褔靠枕」。記者吳亮賢／攝影
華山基金會志工陪伴蕭奶奶(左)做「端午防疫幸褔靠枕」。記者吳亮賢／攝影

新北市林口區69歲的蕭奶奶家中遭逢巨變，7年前獨子車禍亡故，丈夫不久後也過世，只能以資收工作維生，不料她3年前脊椎又長骨刺，生活陷入困境，所幸社政單位轉介華山基金會照顧後，安排送餐服務，華山志工今也特別舉辦端午節活動，邀請蕭奶奶及其他3名長者一起製作添加中藥材的粽子防疫抱枕，溫馨歡樂的氣氛，也讓蕭奶奶露出開心的笑容。

華山基金會長年投入65歲以上三失(失能、失依、失智)長者的免費到宅服務，其中含括到宅訪視、家務整理、陪醫、取藥、原床泡澡及年節關懷等，目前新北地區共服務近1400位三失長者。

為提前讓獨居長者感受過節的氣氛，今上午華山基金會林口天使站邀請蕭奶奶及3位長輩參與端午活動，一起製作「端午防疫幸褔靠枕」，眾人一針一線串起彼此感情，志工也細心挑選防疫藥材，放進粽子造型的三角大靠枕，兼顧美觀及實用性，現場也備有應景的艾草水，由志工們一一為長輩擦拭雙腳，促進血液循環，並掛上端午香包、致贈美味養生粽，祈求長者日日平安、「呷百二」。

華山基金會表示， 今年因疫情關係，長者外出及看診就醫上有諸多不便，感謝志工持續支持，接下來也將舉辦中秋節大型餐會、卡拉OK及過年圍爐活動，陪伴長者解悶、減少孤單，同時呼籲社會大眾付出關愛，可用一份350元的愛心關懷禮關懷弱勢長者，意者可洽愛心專線02-2254-0272或郵政劃撥帳號19830278。

華山基金會林口天使站今邀請蕭奶奶及3位長輩參與端午活動。記者吳亮賢／攝影
華山基金會林口天使站今邀請蕭奶奶及3位長輩參與端午活動。記者吳亮賢／攝影

愛心 林口

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