南台科大資傳系畢業生克服疫情困境 獲各大競賽30獎項

南台科大資訊傳播系第16屆畢業生接連獲得新傳獎最佳新聞專題報導獎、校園鑫馬獎、金傳獎最佳劇情影片獎等大獎。校方下午公布統計，這屆學生入圍全國各大重要競賽60件、得獎30項，成績亮眼。

這屆畢業主題「造視者」，主視覺以達文西著名畫作「最後的晚餐」為發想，將畢業製作劇情片、深度報導、紀錄片、動畫片、企業整合行銷五大類型特色融入其中。長桌上佳餚變轉化成資傳系創作時所需的各項工具，替代十二門徒的眼球人則是「象徵創造視覺感官的藝術家，將大眾帶領到一個截然不同的新視界」。

因應疫情所需，以「造視者」覺設計口罩套，獲師生喜愛；畢業生為感謝指導老師們平日的諄諄教誨，還特別用木片設計一個掛在門板與辦公室隔板上、且能轉動的行蹤告示板，可移動的圓形木片正反共有10個不同的行蹤交代如開會、授課、休假等項目，底部設有可以滑動的24小時滾輪標示外出時間，方便師生聯繫。

專題總指導老師鄭祿平說，儘管受疫情的影響，許多既定展覽接續取消，但我們並不氣餒，反倒是利用Youtube等平台製造話題、宣傳作品，另類線上展成效竟比傳統實體展能見度高，「獲得各界稱許，最終仍舊打出一場相當漂亮的戰役」。

資傳系主任陳炳彰表示，能有如此亮眼成績，是師生共同努力成果。資傳系近年跟上科技腳步，將新媒體自媒體融入課程，面對困難時學生能化危機為轉機，創造出一番新氣象，「這也是我們培育同學成為未來全方位傳播人才的終極目標」。