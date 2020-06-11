衝悠遊付使用率 王欣儀：市府津貼研議匯入悠遊付

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，針對悠遊付被其他競爭對手打趴，議員王欣儀建議北市府若要衝使用率，應和市府的政策做搭配，例如93億元的社福津貼、33億的育兒津貼，以往錢是匯到個人帳戶，市府應研議也可轉入悠遊付中使用，提高民眾願意使用。悠遊卡公司董事長陳亭如表示，技術上可以做到，柯文哲也說會設法達到。

王欣儀說，悠遊付做為一個柯市長口中的「政策工具」，但與政策相關的使用卻是掛零，市府應研議讓各個層面的福利發放，以及每年高達10億多的北市地方稅的退稅都能導入到悠遊付平台，讓民眾多一個選擇；本市一年直接給予民眾的社福津貼就高達93億，其中像是近33億的育兒津貼、10億多的身心障礙者津貼、4.8億的生育獎勵金等，未來應該都要直接匯入悠遊付。

王欣儀解釋，民眾透過悠遊付虛擬帳戶，一樣可以提錢、轉帳，通通不用手續費，還可以連結自己或是家人的悠遊卡，且透過由電子支付花銷金錢的方式，擴大市場影響力，讓民間業者有興趣與悠遊付合作，提供更多的支持與贊助，市民得到的福利能再加碼，也會更願意申辦悠遊付。

柯文哲說，這個建議很好，轉帳不用手續費，會想辦法達到。但事涉跨局處，要想一下整套規畫。副祕書長陳志銘說，這要接受補助的市民開雲端帳戶，就可以做，也就是匯入帳戶和悠遊付二選一的概念。

董事長陳亭如說，技術上沒有問題 ，但需要三到六個月時間。陳志銘說，三至六個月後先試辦，看民眾的接受度。他他強調，這做得到。