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認識故宮文物新方法 結合數位科技了解院藏文物精髓

聯合報 / 記者修瑞瑩謝進盛周宗禎鄭惠仁／台南即時報導
「故宮藝起玩」數位微型特展即日起到6月16日在台南市東區大同國小展出，學生看展並激發想像力。記者鄭惠仁／攝影
「故宮藝起玩」數位微型特展即日起到6月16日在台南市東區大同國小展出，學生看展並激發想像力。記者鄭惠仁／攝影

故宮博物院與南市合作舉辦「故宮藝起玩」數位微型特展，即日起至6月16日在東區大同國小展出，提供幼兒園、中小學預約體驗。展出內容以故宮院藏文物淵源為出發點，提供一系列新科技數位國寶，用親近人的展覽方式與學童互動，讓學生透過不同的學習角度，認識故宮院藏文物精髓。

教育局副局長吳國珉表示，南市校園前瞻數位建設已逐步到位，在提供校園完善資訊環境後，教育局鼓勵教師發展課程應用，並積極導入產官學數位資源進到校園，以落實新興科技應用的創新思維，培養學生科技應用與高層次思考能力，這次與故宮合作展出的數位微型特展就是成功的模式。

「故宮藝起玩」數位微型特展，是為期1年，深入各地的快閃展覽。目的是為了推廣故宮近年發展的博物館數位教育成果，也希望能讓更多人知道故宮開放了許多免費的線上學習資源供觀眾使用。展覽內容為六展區，包含遊戲式教學體驗區、AR數位學習區、AI機器人互動學習體驗區、數位互動展示複製文物、雲端學習體驗區、數位互動投影區。學生除學到文史知識，更能學習到與程式設計、幾何觀念、構造、工藝等相關技能，從培養藝術素養出發，達成STEAM教育的目標。

校長李素珍表示，故宮文物對國小學生較有距離感，藉由數位微型特展，讓學生透過科技互動的方式認識故宮文物，引發師生對故宮文物的興趣，進而從另個角度認識國寶。配合活動，大同國小學校圖書館也展出故宮文物相關書籍，讓孩子延伸閱讀，更安排全市教師教學工作坊，透過工作坊的課程共備，希望帶給師生更多元的視野，也透過體驗學習，激發孩子更多創意想像。

「故宮藝起玩」數位微型特展即日起到6月16日在台南市東區大同國小展出，今天舉行開幕儀式。記者鄭惠仁／攝影
「故宮藝起玩」數位微型特展即日起到6月16日在台南市東區大同國小展出，今天舉行開幕儀式。記者鄭惠仁／攝影
「故宮藝起玩」數位微型特展即日起到6月16日在台南市東區大同國小展出，學生看展並激發想像力。記者鄭惠仁／攝影
「故宮藝起玩」數位微型特展即日起到6月16日在台南市東區大同國小展出，學生看展並激發想像力。記者鄭惠仁／攝影

故宮 文物 教育局

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