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農糧署校園花育推廣運動 國產花卉多管齊下闢新徑

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
台北市華江高中師生參與校園花育課程。圖/農糧署提供
台北市華江高中師生參與校園花育課程。圖/農糧署提供

農糧署推動國產花卉列車開進醫院與校園，署長胡忠一表示，受到新冠肺炎疫情影響，各國花卉產業衝擊甚鉅，而國產花卉種植面積超過13,000多公頃，每年高達逾165億元產值，因此近來積極推動包括花願列車、花香祈福等系列產業振興措施，期望藉由認識花、使用花與愛上花三階段養成大家用花習慣。

農糧署指出，普羅大眾對用花習慣大多集中在慶祝活動及民俗婚喪喜慶，這次新冠肺炎衝擊了各國花卉產業，其中歐洲主要盛產花卉的荷蘭，就因疫情出現需求量銳減，高達50%以上花卉無處出售，其中單單鬱金香就有近八成面臨銷毀下場。雖然各國分採政府收購來降低花農的損失，但面對辛苦種植的結晶直接丟棄，花農們的心都在淌血。

因此，農糧署積極推動一系列產業振興措施；包括花願列車-北中南戶外廣場與交通運輸站體花卉展示；推廣花香祈福-建立宗教用花模式、溫馨贈愛；防疫醫療院所及藥局贈花與布置，以及便利購花-輔導零售通路上架花卉等項目，擴大用花需求。

從4月到7月期間，舉辦校園花卉教育與各公部門花藝布置活動及裝置藝術，參與學校逾500所、4100場次，學生人數逾14萬人，遍及大專院校、高中職及國中小。8日署長還親至新北市瑞芳國中關心花育課程教學，現場學生使用文心蘭、腎藥蘭、火鶴花、康乃馨等各式切花，完成畢業花籃花藝作品，成就感十足。

另為感謝醫護人員辛勞，5月21日起在臺北市立萬芳醫院開辦首間「花現美好，綠意紓壓」植栽設置景觀展示活動，數月來並結合台灣花卉區發展協會於國內40間防疫院所進行綠化布置，預計6月15日前可完成75家防疫醫療院所公共空間布置展覽，並將持續在逾兩個月期間裡，以花與綠意帶給醫護人員舒適休憩空間。

胡忠一表示，所有的推廣活動創造平和安定氛圍，全數都使用花卉皆百分百MIT，希望帶動花卉相關產業回溫，並期望讓大家藉由一束國產花卉妝點居家空間，打造美麗幸福居家生活。

防疫醫院綠美化記者會現場，淡淡花香沁人心脾。圖/農糧署提供
防疫醫院綠美化記者會現場，淡淡花香沁人心脾。圖/農糧署提供
農糧署用國產花卉營造舒適怡人環境，感謝醫護人員守護全民健康。圖/農糧署提供
農糧署用國產花卉營造舒適怡人環境，感謝醫護人員守護全民健康。圖/農糧署提供
農糧署署長胡忠一(中)到新北市瑞芳國中關心花育課程教學情形。圖/農糧署提供
農糧署署長胡忠一(中)到新北市瑞芳國中關心花育課程教學情形。圖/農糧署提供
台北市華江高中師生參與校園花育課程。圖/農糧署提供
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新冠肺炎 列車

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