柯文哲潘孟安同台促銷國旅 共創北屏觀光商機

疫情趨緩，為了推動國旅振興，屏東縣長潘孟安今天北上與台北市長柯文哲同台，跨縣市合推南北「觀光大屏台」，希望「南客北送」、「北客南送」達到國旅振興效果。柯文哲推薦文山區綠竹筍、木柵鐵觀音、包種茶，更推薦竹子湖繡球花，柯說，他妻子陳佩琪到竹子湖拍照怎麼這麼漂亮，「原來是花漂亮、人就漂亮。」

潘孟安則邀請柯文哲在黑鮪魚觀光季期間南下屏東旅遊，並幫柯量身打造專屬「釣魚、浮潛旅遊行程」，潘也送釣竿、漁夫帽給柯，柯文哲馬上戴上帽子。潘也邀柯文哲下個月18日全中運，赴屏東為選手加油。

柯文哲說，現在旅遊型態已轉為短天數、深度旅遊，台北屏東是有對比性的城市，例如台北人嚮往到墾丁旅遊，因屏東許多景點與台北市有不一樣的氣候及地理環境。尤其目前疫情鎖國，台北市每年1100萬人次的出國人次，將轉為國內旅遊，相信屏東會是台北市國旅的首選。

北市觀光傳播局表示，北市府近日已公布「安心旅遊專案」初步內容，結合景點、旅宿、商圈的優惠方案，推出十大安心旅遊路線，另外，也公開招募安心旅宿，只要入住安心旅宿並消費滿額，即贈送限量雙層觀光巴士24小時兌換券。另外為了促進觀光，加碼推出只要7月15日至8月31日入住台北市的合法旅宿，憑消費滿額發票，可以周周抽電動機車。

屏東縣則推出「三鐵旅遊優惠」，包括「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，包括6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等。鐵定貼心則是補助10人以上團體行程，行程中住宿屏東合法旅宿兩夜以上，並搭配經典景點安排至少一處，每人獎助500元，每團上限1萬元，出發日期限定7月15日前。至於鐵定好玩，屏東也推薦多款好玩主題遊程，包括文青散步、原味慢活、戲水踏浪、親子育樂等。

另外，北北基好玩卡也加碼推出兩組「安心旅遊、祈願永康」特票，可選擇搭乘貓纜或走逛袖珍博物館，套票包括祈願永康消費券，預計6月18日正式開賣。觀傳局也與高鐵公司推出「北北基好玩卡高鐵聯票」，專案期間可享高鐵來回車票65折，加上價值高達2030元的北北基好玩卡一張，以高雄到台北為例，只賣2530元可省下2480元。