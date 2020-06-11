快訊

高雄市代理市長確定了！ 市府前秘書長楊明州接任

柯文哲潘孟安聯手推安心旅遊 縣市合作盼達互惠

中央社 / 台北11日電

新冠肺炎疫情趨緩，台北市柯文哲屏東縣長潘孟安合作共推安心旅遊，盼透過跨縣市合作，打造南北「觀光大屏台」，並達到互惠效果。

為爭取國旅，潘孟安今天北上推廣屏東觀光，中午時抵達台北市政府與柯文哲聯手推安心旅遊，同時送上漁夫帽與釣竿，力邀柯文哲到屏東參加黑鮪魚文化觀光季。

柯文哲致詞時表示，台灣一年有1100萬人次出國旅遊，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，各國鎖國，若這1100萬旅遊人次要轉為國內旅遊，通常會去與平常生活環境不同的地方，如屏東縣有著與台北市不一樣的氣候和地理環境，相信是台北市民眾國內旅遊的首選。

潘孟安致詞時表示，自己在2015年首度踏入台北市政府，希望柯文哲能協助小琉球的地作為社福醫療機構使用，當時柯文哲二話不說就無償撥用，如今第一期工程已竣工，時值黑鮪魚文化觀光季，力邀柯文哲前往。

潘孟安也力推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，包括6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」店家，可享美食優惠、場館門票及新台幣10元加購在地美食；「鐵定貼心」則是補助10人以上團體，行程中住宿屏東合法旅宿2夜以上，並搭配至少一處經典景點，每人可補助500元；「鐵定好玩」則是推廣屏東多款好玩主題遊程。

柯文哲說，台北具備多樣化觀光特色，能夠在20分鐘內「上山下海」，10大安心旅遊路線包括陽明山北投、大稻埕懷舊、河濱迎風等，同時與高鐵推出北北基好玩卡高鐵聯票，專案期間內可享高鐵來回車票65折。

台北市觀傳局長劉奕霆補充，7月15日至8月31日期間，民眾入住台北合法旅宿，憑消費滿額發票，週週可抽電動機車。

屏東縣 柯文哲 北市

延伸閱讀

與五星級潘孟安同台 吊車尾柯文哲：我最有機會進步

跨黨派合作 侯友宜、潘孟安：拋開政治紛擾拚縣市政

「南北灣灣」合推旅遊 侯友宜邀潘孟安來走152K山海線

台灣頭尾觀光0距離 林右昌、潘孟安縣巿合作搶國旅商機

相關新聞

新北路邊停車繳30元 駕駛人來這招變8元

新北市交通局宣布，路邊停車APP自助計費前30分鐘只要1元的優惠活動，將延長到今年12月5日。停車營運科長許芫綺說，去年...

南台科大資傳系畢業生克服疫情困境 獲各大競賽30獎項

南台科大資訊傳播系第16屆畢業生接連獲得新傳獎最佳新聞專題報導獎、校園鑫馬獎、金傳獎最佳劇情影片獎等大獎。校方下午公布統...

衝悠遊付使用率 王欣儀：市府津貼研議匯入悠遊付

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，針對悠遊付被其他競爭對手打趴，議員王欣儀建議北市府若要衝使用率，應和市府的政策做搭配，例...

認識故宮文物新方法 結合數位科技了解院藏文物精髓

故宮博物院與南市合作舉辦「故宮藝起玩」數位微型特展，即日起至6月16日在東區大同國小展出，提供幼兒園、中小學預約體驗。展...

柯文哲潘孟安同台促銷國旅 共創北屏觀光商機

疫情趨緩，為了推動國旅振興，屏東縣長潘孟安今天北上與台北市長柯文哲同台，跨縣市合推南北「觀光大屏台」，希望「南客北送」、...

新北推幼兒健康操 家長一起快來學還可抽獎

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市教育局今在中和光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會，教育局表示，家長可...

推動正名30年無情的失望 西拉雅族人：仍相信小英承諾

平埔族西拉雅族人推動正名運動30年，原寄望立法院上個會期「原住民身分法」修正案增列平埔族，但最終還是未能通過，台南市西拉...

2020新北筍王爭霸戰 深坑筍農黃鈺筑奪得筍王稱號

新北健康三寶之一的綠竹筍進入盛產期，農業局今舉辦第8屆「新北筍王爭霸戰」，來自深坑的筍農黃鈺筑拿下今年新北筍王，農業局表...

免費巴士改收費 新北巿府：有需求一定會增班

新北市新巴士轉型市區公車收費營運，7月1日將有17條轉型。新北市議員賴秋媚說，民眾同意收費但假日班次要增加；新北交通局長...

跨黨派合作 侯友宜、潘孟安：拋開政治紛擾拚縣市政

新北、屏東跨執政黨派合作，引發外界聯想。新北市長侯友宜表示只是拚市政振興經濟，其他諸如被台北市長柯文哲推薦民進黨追殺、衛...

火速拆除台南拒遷戶 鐵道局：不得不然的辦法

鐵道局今天強制拆除台南市東區前鋒路1號民房，遭住戶批鴨霸、質疑專制。鐵道局強調，台南市區鐵路地下化計畫是市民所期盼的重要...

影／建築拆除磚塊無處去 百輛清運卡車台南市府陳情

「我們要生存！」環保清運業者今天召集近百輛卡車前往台南市政府陳情，指出市政府不給地方讓業者堆置傾倒，導致建築拆除的磚塊、...

熱門新聞

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

影／不擔心十大槍擊要犯黑歷史 段樹文：沒有過去怎有現在

阿中部長為此事 周六將二度訪台南

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。