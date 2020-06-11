柯文哲潘孟安聯手推安心旅遊 縣市合作盼達互惠

新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲、屏東縣長潘孟安合作共推安心旅遊，盼透過跨縣市合作，打造南北「觀光大屏台」，並達到互惠效果。

為爭取國旅，潘孟安今天北上推廣屏東觀光，中午時抵達台北市政府與柯文哲聯手推安心旅遊，同時送上漁夫帽與釣竿，力邀柯文哲到屏東參加黑鮪魚文化觀光季。

柯文哲致詞時表示，台灣一年有1100萬人次出國旅遊，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，各國鎖國，若這1100萬旅遊人次要轉為國內旅遊，通常會去與平常生活環境不同的地方，如屏東縣有著與台北市不一樣的氣候和地理環境，相信是台北市民眾國內旅遊的首選。

潘孟安致詞時表示，自己在2015年首度踏入台北市政府，希望柯文哲能協助小琉球的地作為社福醫療機構使用，當時柯文哲二話不說就無償撥用，如今第一期工程已竣工，時值黑鮪魚文化觀光季，力邀柯文哲前往。

潘孟安也力推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，包括6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」店家，可享美食優惠、場館門票及新台幣10元加購在地美食；「鐵定貼心」則是補助10人以上團體，行程中住宿屏東合法旅宿2夜以上，並搭配至少一處經典景點，每人可補助500元；「鐵定好玩」則是推廣屏東多款好玩主題遊程。

柯文哲說，台北具備多樣化觀光特色，能夠在20分鐘內「上山下海」，10大安心旅遊路線包括陽明山北投、大稻埕懷舊、河濱迎風等，同時與高鐵推出北北基好玩卡高鐵聯票，專案期間內可享高鐵來回車票65折。

台北市觀傳局長劉奕霆補充，7月15日至8月31日期間，民眾入住台北合法旅宿，憑消費滿額發票，週週可抽電動機車。