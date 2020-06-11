新北推幼兒健康操 家長一起快來學還可抽獎

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市教育局今在中和光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會，教育局表示，家長可帶著小孩一起運動保持健康，同時也鼓勵幼兒園在運動前進行暖身操，運動時才不會受傷。

新北幼兒健康操「新北健康Follow Me」，由知名音樂製作人何官錠及高娜娜老師統籌指導，舞蹈則邀請南強工商表演藝術科與新北市幼教老師一同編創，提供幼兒園師生進行30分鐘大肌肉活動前的5分鐘暖身活動，做完簡單暖身後跳一遍健康操，就能提升肌肉熱度與心跳率，輕鬆達到健康運動的效果。

教育局表示，健康操分為「宣傳MV版」及「幼兒教學版」，從幼兒到成人都能一起跳。「宣傳MV版」不僅是以新北市特色風景為背景，還有最萌的吉祥物幼咪咪及呱呱安陪伴運動，以最萌的動感觀點再次感受新北城市魅力。「幼兒教學版」則是由老師詳盡解說健康操分解動作，讓幼兒們可以跟著老師一舉手一投足學習正確的體操動作，確實達到運動熱身效果。

教育局表示，為全面推廣「新北健康follow me」幼兒健康操教學，分送影音光碟教材給新北市公私立幼兒園，每園1份。今年也將辦理研習調訓公私立幼兒園教師，鼓勵幼兒園每天進行30分鐘大肌肉活動前和小朋友一起跳一跳，也鼓勵家長與孩子一同「Hey幼，動起來」。

侯友宜今天也跟著老師與幼兒園學生跳健康操，侯友宜開玩笑說：「跳2分鐘後會喘，難怪校長、教育局長不敢跳」。侯友宜表示，因為疫情大家在家裡悶壞了，除了出去走走，在家或任何地方都可以跳健康操，可以訓練到大肌肉群，提升小孩活力跟免疫系統，家長陪著小朋友跳也可以運動減肥。