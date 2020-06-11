快訊

高雄市代理市長確定了！ 市府前秘書長楊明州接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推幼兒健康操 家長一起快來學還可抽獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今在中和光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今在中和光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會。記者江婉儀／攝影

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市教育局今在中和光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會，教育局表示，家長可帶著小孩一起運動保持健康，同時也鼓勵幼兒園在運動前進行暖身操，運動時才不會受傷。

新北幼兒健康操「新北健康Follow Me」，由知名音樂製作人何官錠及高娜娜老師統籌指導，舞蹈則邀請南強工商表演藝術科與新北市幼教老師一同編創，提供幼兒園師生進行30分鐘大肌肉活動前的5分鐘暖身活動，做完簡單暖身後跳一遍健康操，就能提升肌肉熱度與心跳率，輕鬆達到健康運動的效果。

教育局表示，健康操分為「宣傳MV版」及「幼兒教學版」，從幼兒到成人都能一起跳。「宣傳MV版」不僅是以新北市特色風景為背景，還有最萌的吉祥物幼咪咪及呱呱安陪伴運動，以最萌的動感觀點再次感受新北城市魅力。「幼兒教學版」則是由老師詳盡解說健康操分解動作，讓幼兒們可以跟著老師一舉手一投足學習正確的體操動作，確實達到運動熱身效果。

教育局表示，為全面推廣「新北健康follow me」幼兒健康操教學，分送影音光碟教材給新北市公私立幼兒園，每園1份。今年也將辦理研習調訓公私立幼兒園教師，鼓勵幼兒園每天進行30分鐘大肌肉活動前和小朋友一起跳一跳，也鼓勵家長與孩子一同「Hey幼，動起來」。

侯友宜今天也跟著老師與幼兒園學生跳健康操，侯友宜開玩笑說：「跳2分鐘後會喘，難怪校長、教育局長不敢跳」。侯友宜表示，因為疫情大家在家裡悶壞了，除了出去走走，在家或任何地方都可以跳健康操，可以訓練到大肌肉群，提升小孩活力跟免疫系統，家長陪著小朋友跳也可以運動減肥。

教育局表示，在6月30日前，家長只要帶著家中幼兒到新北市任一戶外景點，做出健康操內舞蹈動作並上傳粉專「新北學Bar」，就可參加「Hey幼，動起來」限量毛巾抽獎活動，將抽出10位幸運得主。

教育局表示，在6月30日前，家長只要帶著家中幼兒到新北市任一戶外景點，做出健康操內舞蹈動作並拍照上傳粉專「新北學Bar」，就可參加「Hey幼，動起來」限量毛巾抽獎活動。記者江婉儀／攝影
教育局表示，在6月30日前，家長只要帶著家中幼兒到新北市任一戶外景點，做出健康操內舞蹈動作並拍照上傳粉專「新北學Bar」，就可參加「Hey幼，動起來」限量毛巾抽獎活動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）跟著跳健康操。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）跟著跳健康操。記者江婉儀／攝影

幼兒園 教育局

延伸閱讀

跨黨派合作 侯友宜、潘孟安：拋開政治紛擾拚縣市政

新北高中生殺傷小學生 侯友宜：全力協助

「南北灣灣」合推旅遊 侯友宜邀潘孟安來走152K山海線

影／陳時中不排除參選 侯友宜：這個時候只要好好做事

相關新聞

新北路邊停車繳30元 駕駛人來這招變8元

新北市交通局宣布，路邊停車APP自助計費前30分鐘只要1元的優惠活動，將延長到今年12月5日。停車營運科長許芫綺說，去年...

南台科大資傳系畢業生克服疫情困境 獲各大競賽30獎項

南台科大資訊傳播系第16屆畢業生接連獲得新傳獎最佳新聞專題報導獎、校園鑫馬獎、金傳獎最佳劇情影片獎等大獎。校方下午公布統...

衝悠遊付使用率 王欣儀：市府津貼研議匯入悠遊付

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，針對悠遊付被其他競爭對手打趴，議員王欣儀建議北市府若要衝使用率，應和市府的政策做搭配，例...

認識故宮文物新方法 結合數位科技了解院藏文物精髓

故宮博物院與南市合作舉辦「故宮藝起玩」數位微型特展，即日起至6月16日在東區大同國小展出，提供幼兒園、中小學預約體驗。展...

柯文哲潘孟安同台促銷國旅 共創北屏觀光商機

疫情趨緩，為了推動國旅振興，屏東縣長潘孟安今天北上與台北市長柯文哲同台，跨縣市合推南北「觀光大屏台」，希望「南客北送」、...

新北推幼兒健康操 家長一起快來學還可抽獎

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市教育局今在中和光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會，教育局表示，家長可...

推動正名30年無情的失望 西拉雅族人：仍相信小英承諾

平埔族西拉雅族人推動正名運動30年，原寄望立法院上個會期「原住民身分法」修正案增列平埔族，但最終還是未能通過，台南市西拉...

2020新北筍王爭霸戰 深坑筍農黃鈺筑奪得筍王稱號

新北健康三寶之一的綠竹筍進入盛產期，農業局今舉辦第8屆「新北筍王爭霸戰」，來自深坑的筍農黃鈺筑拿下今年新北筍王，農業局表...

免費巴士改收費 新北巿府：有需求一定會增班

新北市新巴士轉型市區公車收費營運，7月1日將有17條轉型。新北市議員賴秋媚說，民眾同意收費但假日班次要增加；新北交通局長...

跨黨派合作 侯友宜、潘孟安：拋開政治紛擾拚縣市政

新北、屏東跨執政黨派合作，引發外界聯想。新北市長侯友宜表示只是拚市政振興經濟，其他諸如被台北市長柯文哲推薦民進黨追殺、衛...

火速拆除台南拒遷戶 鐵道局：不得不然的辦法

鐵道局今天強制拆除台南市東區前鋒路1號民房，遭住戶批鴨霸、質疑專制。鐵道局強調，台南市區鐵路地下化計畫是市民所期盼的重要...

影／建築拆除磚塊無處去 百輛清運卡車台南市府陳情

「我們要生存！」環保清運業者今天召集近百輛卡車前往台南市政府陳情，指出市政府不給地方讓業者堆置傾倒，導致建築拆除的磚塊、...

熱門新聞

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

影／不擔心十大槍擊要犯黑歷史 段樹文：沒有過去怎有現在

阿中部長為此事 周六將二度訪台南

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。