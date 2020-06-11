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推動正名30年無情的失望 西拉雅族人：仍相信小英承諾

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西拉雅文化協會創會長萬正雄爭取原住民身分30年，認為有蔡英文總統承諾，正名一定會成功。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅文化協會創會長萬正雄爭取原住民身分30年，認為有蔡英文總統承諾，正名一定會成功。記者吳淑玲／攝影

平埔族西拉雅族人推動正名運動30年，原寄望立法院上個會期「原住民身分法」修正案增列平埔族，但最終還是未能通過，台南市西拉雅文化協會創辦人萬正雄曾北上靜坐3周，對此結果他表示「失望但不失志」，蔡英文總統雖承諾要讓平埔族正名身分問題解決，只是時間早晚而已，正名一定會勝利。

萬正雄說，他人生最大的方向就是平埔族一定要正名，他已經爭取30年以上，過程一直因為政治的因素未能成功，2 019年立法院最後一個會期，他到台北靜坐3個禮拜，希望喚起重視，但因總統及立委大選，又沒有辦法三讀通過，感到很遺憾，總統改選後期待2020能夠通過法案，又遇到新冠疫情， 但他會繼續再爭取身分正名，有機會就會北上要求中央重視身分的法案，他只有一個決心，正名和身分一定要通過，小英總統已經承諾，只是時間早晚而已，正名一定會勝利。

萬正雄女兒萬淑娟是總統府原住民歷史與轉型正義委員會南部代表，兩任期滿還是未能完成正名的歷史使命，萬淑娟說，推動正名都是從立法及司法並行，立法院提案又歸零，但仍沒有放棄；在司法部分，2010年台南市西拉雅族人100多人控告原住民族委員會，官司一路敗訴，但最高行政法院發回台北高等行政法院更審，歷時兩年後，沒有做出判決，而是在今年5月7日提出「大法官釋憲」，顯見行政法官對平埔族人恢復原住民身分，也認為原民會違憲。

萬淑娟說，小英總統告訴她不會忘記說過的承諾，只是事情比她當初想的困難及複雜，但會一步一步達到，「只是不知道小英總統的一步一步要走多久」；另外副總統賴清德也讓族人寄予厚望，在台南市長及行政院長任內，都肯定支持平埔族正名，在台南市長任內承認西拉雅族身分，也是全國唯一用市府預算在學校體制內推廣西拉雅語課程，行政院長任內也幫助修法，期待能在副總統的高度，助平埔族人正名完成最後一哩路。

平埔族 原住民 立法院

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