2020新北筍王爭霸戰 深坑筍農黃鈺筑奪得筍王稱號
新北健康三寶之一的綠竹筍進入盛產期，農業局今舉辦第8屆「新北筍王爭霸戰」，來自深坑的筍農黃鈺筑拿下今年新北筍王，農業局表示，綠竹筍產季剛開始，雖受到梅雨影響較晚出產，但品質、產量都沒問題，目前市價一台斤約150元，筍王的竹筍市價至少可賣200元以上。
農業局表示，「新北筍王」必須內外兼備，筍的外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，此項目佔評比的50%；內在也要柔嫩、甘甜，使用「硬度計」及「糖度計」測量筍的柔嫩度及甜度，以科學數據為評比依據，兩個項目各佔評比的25%。綜合各項目評比結果，才能選出真正的「新北筍王」。
今年有15區、86位筍農參賽，由深坑區的筍農黃鈺筑打敗眾家好手，奪得新北筍王；美筍王為新店區的張慶隆、甜筍王則為泰山區的唐俊煌。7月4日將在台北希望廣場表揚得獎者，也將連續4、5兩日辦理展售會。
筍農黃鈺筑與老公黃勢棠共同種竹筍30多年，「等了30多年終於等到這一刻！」，黃勢棠表示，20幾年前就開始參加比賽，拿到成績單後就會對於較弱的方面改進，每年不斷調整，3年前拿到季軍，他跟太太種竹筍都不用農藥，只用有機肥料，除草等作業流程盡量以人工處理，黃說因為兩人都一起工作，用太太的名字參賽是因為「家中女生比較大」，聽到拿下筍王的當下「兩腳都軟了」。
農業局長李玟表示，市府也跟板橋凱撒大飯店、滬尾藝文休閒園區將捷金鬱金香酒店、淡水漁人碼頭福容大飯店、Mega50望月樓4家飯店業者推出「新北綠竹筍祭」，即日起至7月底止都可吃到特色料理，民眾可透過「新北綠竹筍e易購」專區（https://reurl.cc/R48z2g），販售鮮筍、真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等多樣產品。
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