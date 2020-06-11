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免費巴士改收費 新北巿府：有需求一定會增班

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市新巴士轉型市區公車收費營運，7月1日將有17條轉型。圖／新北交通局提供
新北市新巴士轉型市區公車收費營運，7月1日將有17條轉型。圖／新北交通局提供

新北市新巴士轉型市區公車收費營運，7月1日將有17條轉型。新北市議員賴秋媚說，民眾同意收費但假日班次要增加；新北交通局長鍾鳴時說，轉型初期還不知道需求量，若有一定會增班。

新北交通局盤點免費新巴士，第一階段敲定48條路轉型為收費公車，後續第二、三階段將視第一階段轉型情形再做決定，第一波已有12條實施，另外17條7月也要轉型，其餘路線還需跟地方協調。

賴秋媚表示，7月開始收費路段民眾都可以接受，過去新巴士雖免費，但假日是減班狀況，轉型成公車收費後假日未增班，多數民眾都陳情希望假日能增班。

鍾鳴時說，新巴士轉型成收費公車，最重要的是可以增加班次，過去新巴士為公所預算不夠無法增班，但轉型初期還不知的載客量，若沒乘客開了也沒用，轉型成功車就是納入管理，有需求一定會增班。

7月1日實施的路線分別有，新店區F705、F706，中和區F511，泰山區F215、F216，五股區F221、F222、F223、F225，板橋區F501、F502，汐止區F906、F908、F912、F916、F917、F918。

交通局運輸管理科長林詩欽說，新巴士路線檢討標準以路線與市區公車重疊率在50%以上、平均每班次載客數20人以上高乘載路線，符合其中1項就納入第一階段轉型，預估每年新北支出經費可由3.8億降到2.8億。

巴士 公車

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