跨黨派合作 侯友宜、潘孟安：拋開政治紛擾拚縣市政

新北、屏東跨執政黨派合作，引發外界聯想。新北市長侯友宜表示只是拚市政振興經濟，其他諸如被台北市長柯文哲推薦民進黨追殺、衛福部長陳時中是否參選雙北市長或吸引選民都不是重點；屏東縣長潘孟安也說，選舉還很遠，不宜有過多政治盤算，如今社會氛圍還在為大選縫合當中。

柯文哲日前建議民進黨把侯友宜視為下個敵人。潘孟安說，他是跟侯友宜合作南北旅遊，沒有任何追殺與否的問題，就像雙鐵一樣磁吸，國民樂於見到這樣做，不分南北、藍綠，城市進步人民幸福，無論執政者或民代首長都是同理心，合作才能讓國家進步、台灣向前。

侯友宜則說，後疫情時期大家拚經濟，觀光旅遊產業最容易帶動經濟起步，屏東和新北聯合拚觀光旅遊，互相吸。在這段時間拋開政治紛擾，大家平心靜氣攜手團結往前走，才能振興經濟快速起飛。

至於陳時中是否可作為競選雙北市長的活棋，侯友宜說，現在全心全意拚經濟，一切以市政最重要，政治紛擾不是他關心在意的事情，他要努力拚，和潘孟安一起拚觀光。

潘孟安也說，今天談觀光不談政治，目前談這個也太早，時機不宜，人民自有心中選擇，不宜有過多政治盤算。長期而言政績優先最重要，政黨也一樣，2020年總統才選完，社會氛圍還在為大選縫合當中，選舉漫長，拚一天要當兩天用，每天都很重要，幾年後的事情還很漫長，他的心情和侯友宜相同。

媒體詢問侯友宜和屏東合作，是否想爭取綠營和中間選民支持。侯友宜說，地方首長併肩作戰，縣市政推動不分你我，市民需要首長努力建設、全力以赴，其他不是重點。