火速拆除台南拒遷戶 鐵道局：不得不然的辦法
鐵道局今天強制拆除台南市東區前鋒路1號民房，遭住戶批鴨霸、質疑專制。鐵道局強調，台南市區鐵路地下化計畫是市民所期盼的重要交通建設，因仍有少數拆遷戶尚未點交房屋，嚴重影響工程施工及計畫期程，才強制拆除。強制拆遷是最後不得已的辦法，未來將全力推展工程，期早日達成鐵路地下化通車的目標。
鐵道局說，台南鐵路地下化計畫所需用地是在去年1月完成徵收補償法定程序，原擬同年5月執行強制拆除，但為避免造成社會大眾疑慮及衍生社會成本，暫緩強拆，以柔性勸說持續溝通至今。
鐵路地下化沿線計需拆遷340戶地上物，經多次逐戶溝通，其中已有334戶已配合工程進行點交地上物，尚餘6戶不願點交。6月3日已再次發函通知台南市東區前鋒路1號拆遷戶，說明相關規定、期限、權益及義務等，但拆遷戶仍拒配合搬遷，因此在6月4日張貼公告，將於6月10日辦理斷水斷電，6月11日依法執行強制拆除。
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