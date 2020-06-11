新北路邊停車繳30元 駕駛人來這招變8元

新北市交通局宣布，路邊停車APP自助計費前30分鐘只要1元的優惠活動，將延長到今年12月5日。停車營運科長許芫綺說，去年8月推出APP自助計費後，停車金額10元以內的開單張數增加59.7%，提高短時停車的周轉率。

許芫綺舉例，若該路段30分鐘15元計費，若停車45分鐘，一般開單就需要付費30元，但使用路邊停車APP自助計費，因前30分鐘1元，後15分鐘只需要7元，該次停車只要8元，對駕駛人相對划算。

新北交通局與宏碁智通、易停網合作推出「停車大聲公APP」或「易停網APP」，許芫綺表示，自助計費是以「分」計費，駕駛人停幾分鐘就付多少錢，相較人工開單以半小時計費，付費更為準確公平。

許芫綺指出，駕駛人自助計費完成繳費後就離開，也不會因為已被開單收費，就繼續停放車輛，相對帶動停車格快速周轉，讓車位能分享給其他有停車需求的駕駛人。

許芫綺說，自助計費也有預防機制，駕駛人停完車透過手機按計費後，就會有定位點，結束停車按計費選項時，必須距離200公尺才有辦法點選，避免駕駛人提前點選。

另外，駕駛人駛離停車格卻忘記點選計費，APP也會推播訊息提醒車主結束計時，若駕駛人還是未點選，仍有車格收費員在30分鐘內回報為空格，協助停止計費。且使用APP後就不會重複人工開單，避免重複繳費的麻煩。