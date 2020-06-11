影／建築拆除磚塊無處去 百輛清運卡車台南市府陳情

「我們要生存！」環保清運業者今天召集近百輛卡車前往台南市政府陳情，指出市政府不給地方讓業者堆置傾倒，導致建築拆除的磚塊、土石都無處可去，連業者自行買農地先放置都被環保局開罰，批評市府在沒有任何配套下，活生生讓合法業者及員工關門失業，出現非法業者隨意傾倒亂象。

台南市環保局長謝世傑今天上午特地向議會請假，前來接受陳情書，他回應，會先找公有的場地讓業者暫置分類，另外，因部分現有儲存場可能因地目、環境關係不合格，所以會輔導這些儲存場讓他們合法化，增加可置放的地方。

「留給清運業者一個生存空間！」南區燃油車動力協會理事長謝昆良說，一般魚塭、凹陷地需要整平，會使用到磚塊、廢土填平，地主向市府申請核准後，合法環保清運業者依法向市府繳費後載入。

謝昆良說，合法業者承包都是房子整修拆除等廢棄物，整理分類後，木頭可燃物等會進焚化廠燒，五金鐵材另外回收，最後磚塊、廢土則到市府指定地點計算繳費後傾倒，所有合法業者、員工及車輛都以此維生，但市府不給地方讓業者傾倒，且未研擬配套方案。